Sono 5.403 gli alberi e 144 le aree verdi mappati sul territorio di Tortona grazie al completamento del censimento del patrimonio arboreo comunale, avviato nel 2025 e aggiornato nel primo semestre di quest’anno. I risultati della rilevazione sono stati resi noti ieri sera in Consiglio Comunale dall’Assessore Pierpaolo Pareti, in risposta all’interrogazione illustrata dal Consigliere Davide Fara: un lavoro di mappatura georeferenziata pensato per monitorare la salute delle piante, quantificare i benefici ambientali contro lo smog e pianificare le future opere di forestazione urbana e contrasto alle isole di calore.

I numeri della mappatura e la banca dati digitale

Il censimento ha permesso di tracciare un quadro dettagliato del patrimonio verde cittadino distribuito tra strade, piazze, parchi, aree verdi, frazioni e il Parco del Castello, per una superficie complessiva gestita di circa 234 mila metri quadrati.

Per ciascuno dei 5.403 esemplari censiti sono stati raccolti:

i principali dati biometrici;

le condizioni vegetative;

lo stato sanitario;

le condizioni statiche.

Tutte le informazioni sono confluite in una banca dati georeferenziata sviluppata tramite un sistema GIS Open Source, aggiornabile nel tempo, e i dati saranno resi disponibili anche ai cittadini in formato Open Data.

Il contributo contro l’inquinamento e il piano contro le isole di calore

Dall’indagine emerge anche il ruolo svolto dal patrimonio arboreo per la qualità ambientale della città. In base alle stime elaborate:

gli alberi comunali hanno accumulato complessivamente oltre 12.497 tonnellate di CO₂;

ogni anno le piante assimilano più di 1.232 tonnellate di CO₂;

il patrimonio verde garantisce annualmente il filtraggio dall’atmosfera di quantità significative di ozono, biossido di azoto, biossido di zolfo e PM10.

Il nuovo sistema GIS rappresenterà inoltre uno strumento operativo per indirizzare le future scelte sul verde urbano. Permetterà infatti di mappare la copertura arborea e individuare le aree cittadine più esposte al surriscaldamento e al fenomeno delle isole di calore, offrendo una base conoscitiva per il futuro Piano del Verde e per programmare nuove piantumazioni, sostituzioni di esemplari, interventi di depavimentazione e forestazione urbana.

Bandi e nuovi progetti: da “Scrivia Green” ai 1.300 alberi della Cittadella dello Sport

L’Amministrazione comunale punta a valorizzare il lavoro svolto anche per consolidare la partecipazione a bandi regionali, nazionali ed europei dedicati all’adattamento climatico e alla forestazione.

In questa direzione rientrano già diversi interventi in corso o in programma sul territorio:

Progetto “Scrivia Green”: prevede la messa a dimora di migliaia di alberi e arbusti;

prevede la messa a dimora di migliaia di alberi e arbusti; Strategia Urbana d’Area: comprende interventi mirati di rigenerazione urbana e depavimentazione;

comprende interventi mirati di rigenerazione urbana e depavimentazione; Cittadella dello Sport: l’accordo con la Società Appia prevede complessivamente la messa a dimora di 1.300 alberi.