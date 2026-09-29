La Polizia di Stato ha celebrato nella giornata di oggi, martedì 29 settembre 2026, in tutte le province italiane la ricorrenza del proprio Patrono, San Michele Arcangelo. Nella provincia di Alessandria le cerimonie ufficiali si sono tenute in mattinata tra il piazzale della Questura, presso la Caserma Franzini, e la Cattedrale dei Santi Pietro e Marco, riunendo autorità, personale in servizio, ex appartenenti e i giovani allievi agenti, mentre l’evento nazionale ha avuto luogo a Milano, tra il Duomo e il Teatro alla Scala, alla presenza dei vertici istituzionali e di oltre 1200 studenti.

Le celebrazioni ad Alessandria: l’omaggio ai Caduti e la Messa in Cattedrale

Nel capoluogo alessandrino il programma commemorativo si è aperto alle ore 11.15 nel piazzale della Questura, presso la Caserma Franzini, dove si è tenuta la Commemorazione dei Caduti della Polizia di Stato. Il rito, officiato dal Cappellano Prof. Don Augusto Piccoli presso il sacrario dedicato ai Caduti, è stato scandito dalla deposizione di una corona alla presenza:

del Prefetto e del Questore;

dei funzionari e del personale della Polizia di Stato;

della sezione locale dell’A.N.P.S. (Associazione Nazionale della Polizia di Stato, che riunisce il personale in quiescenza), costantemente presente agli appuntamenti ufficiali sul territorio provinciale a testimonianza del legame con l’Istituzione.

Successivamente, alle ore 11.30, la Cattedrale dei Santi Pietro e Marco ha ospitato la Santa Messa Solenne officiata da Monsignor Luigi Testore, Amministratore Apostolico della Diocesi di Alessandria e Vescovo della Diocesi di Acqui Terme. Alla funzione religiosa hanno preso parte il Prefetto, il Questore, le massime Autorità civili, i vertici delle Forze dell’Ordine e una nutrita rappresentanza degli allievi agenti del 235° corso attualmente in svolgimento presso la Scuola di Alessandria, riunendo così, insieme a familiari e amici, gli appartenenti di ieri, di oggi e di domani della famiglia della Polizia di Stato.

La cerimonia nazionale a Milano tra il Duomo e il Teatro alla Scala

Parallelamente alle iniziative provinciali, la celebrazione nazionale si è svolta a Milano, articolandosi tra il Duomo e il Teatro alla Scala, con il coordinamento organizzativo curato dall’Ufficio Comunicazione della Polizia di Stato diretto da Domenico Cerbone.

All’appuntamento milanese hanno presenziato le massime cariche istituzionali e del Dipartimento:

il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che ha poi concluso l’evento;

il Sottosegretario Nicola Molteni;

il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani;

il Prefetto di Milano Claudio Sgaraglia;

il Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza con funzioni vicarie, Prefetto Carmine Belfiore;

il Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza preposto all’attività di coordinamento e pianificazione, Prefetto Giancarlo Di Vincenzo;

i Direttori Centrali del Dipartimento di Pubblica Sicurezza e il Questore Bruno Megale.

La prima parte della giornata si è tenuta nel Duomo di Milano con la Santa Messa officiata dall’Arcivescovo metropolita di Milano, Monsignor Mario Delpini, alla quale hanno partecipato anche il Vicepresidente del Senato Licia Ronzulli e il Sindaco di Milano Giuseppe Sala.

L’incontro con oltre 1200 studenti, la musica e gli ospiti alla Scala

Le celebrazioni sono poi proseguite al Teatro alla Scala dove, alla presenza del Sovrintendente Fortunato Ortombina, la Polizia di Stato ha accolto oltre 1200 studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Milano e provincia. L’incontro, condotto dal direttore di Skuola.net Daniele Grassucci con la partecipazione della content creator Giusy Di Fratta — già impegnata con la Polizia di Stato in campagne di sensibilizzazione per i ragazzi — ha permesso ai giovani di confrontarsi con gli operatori attraverso giochi, quiz tematici, spot educativi e dibattiti dedicati a temi di stretta attualità:

sicurezza stradale e ferroviaria;

sicurezza informatica;

contrasto al bullismo;

rispetto delle diversità.

La mattinata ha offerto agli studenti anche il monologo dell’attore Massimiliano Caiazzo, noto volto della serie Mare Fuori, e un ampio spazio dedicato alla musica come ponte tra istituzioni e cittadini. Rudy Zerbi, affiancato dalla partecipazione straordinaria della cantautrice Noemi, ha presentato il concerto della Banda Musicale della Polizia di Stato diretta dal maestro Maurizio Billi: l’ensemble ha eseguito una selezione di brani dell’opera lirica italiana interpretati dal soprano Maria Agresta e dal tenore Vittorio Grigolo, con l’esibizione anche del violinista Alessandro Quarta.

Davide Simone Cavallo nominato “Poliziotto ad honorem”

Nel corso dell’evento milanese, il Capo della Polizia Vittorio Pisani ha conferito il titolo di “Poliziotto ad honorem” a Davide Simone Cavallo. Il riconoscimento onorifico, istituito nel 2020 dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, premia le qualità umane e professionali di cittadini capaci di distinguersi per comportamenti che incarnano concretamente i valori della Polizia di Stato.

La vicenda di Davide Simone Cavallo rappresenta una testimonianza di coraggio, solidarietà e amore: nell’ottobre 2025 il giovane era rimasto gravemente ferito durante una brutale aggressione avvenuta nella zona della movida milanese. Nonostante quanto subito, nel corso del processo Davide ha chiesto al giudice di potersi avvicinare ai propri aggressori per abbracciarli e perdonarli, rinnovando il gesto già compiuto in precedenza attraverso una lettera a loro indirizzata.