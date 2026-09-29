Si avvia alla conclusione la 13ª edizione del Festival “L’Altro Monferrato”, la rassegna di teatro, musica e cultura promossa da AgriTeatro in collaborazione con il collettivo artistico Naif e dedicata quest’anno al treno come mezzo di trasporto sostenibile per eccellenza. Tra sabato 3, domenica 4 e giovedì 8 ottobre 2026 il calendario propone gli ultimi tre appuntamenti tra Prasco e Rossiglione, unendo natura, spettacolo viaggiante verso Genova e grande cinema d’autore all’interno del progetto intitolato “Sognando l’Orient-Express (Meglio in treno)”.

Il programma degli ultimi tre appuntamenti

Il cartellone conclusivo della manifestazione si articola in tre diverse giornate tra escursioni sul territorio, teatro sui binari e proiezioni cinematografiche:

Sabato 3 ottobre a Prasco – “Camminata d’autunno”: L’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’Associazione Dilettantistica Sportiva e il Comune di Prasco, propone un’escursione sull’anello di Prasco attraverso il suggestivo paesaggio boschivo dell’Alto Monferrato. Il ritrovo è fissato alle ore 10:30 presso la stazione ferroviaria di Prasco, con partenza alle ore 10:40. Il tracciato si sviluppa per 13 chilometri con un dislivello complessivo di 360 metri, suddiviso per metà su asfalto e per metà su strade bianche e sentieri nei boschi. Ai partecipanti sono consigliati scarpe da trekking, borraccia e pranzo al sacco. È prevista una quota di iscrizione comprensiva di assicurazione. Le prenotazioni devono essere effettuate entro giovedì 1º ottobre contattando lo IAT di Ovada (tel. 0143.821043, cell. 379.1187215) oppure telefonando ai numeri 338.1278440 (Mauro) e 338.9122870 (Franco).

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’Associazione Dilettantistica Sportiva e il Comune di Prasco, propone un’escursione sull’anello di Prasco attraverso il suggestivo paesaggio boschivo dell’Alto Monferrato. Il ritrovo è fissato alle ore 10:30 presso la stazione ferroviaria di Prasco, con partenza alle ore 10:40. Il tracciato si sviluppa per 13 chilometri con un dislivello complessivo di 360 metri, suddiviso per metà su asfalto e per metà su strade bianche e sentieri nei boschi. Ai partecipanti sono consigliati scarpe da trekking, borraccia e pranzo al sacco. È prevista una quota di iscrizione comprensiva di assicurazione. Le prenotazioni devono essere effettuate entro giovedì 1º ottobre contattando lo IAT di Ovada (tel. 0143.821043, cell. 379.1187215) oppure telefonando ai numeri 338.1278440 (Mauro) e 338.9122870 (Franco). Domenica 4 ottobre da Rossiglione a Genova – Replica speciale di “Meglio in treno”: Torna l’originale progetto di teatro viaggiante firmato da AgriTeatro e dal collettivo artistico Naif, messo in scena eccezionalmente a bordo del treno storico allestito per la Sagra della Castagna di Rossiglione. Lo spettacolo si svolgerà durante il viaggio di ritorno in partenza alle ore 17:20 dal comune della Valle Stura in direzione Genova. Una carrozza del convoglio si trasformerà in un piccolo teatro su binari dove, accanto agli spettatori saliti appositamente e agli eventuali viaggiatori inconsapevoli, prenderanno posto tre pendolari particolarmente loquaci pronti a raccontare la propria vita divisa tra città e provincia.

Torna l’originale progetto di teatro viaggiante firmato da AgriTeatro e dal collettivo artistico Naif, messo in scena eccezionalmente a bordo del treno storico allestito per la Sagra della Castagna di Rossiglione. Lo spettacolo si svolgerà durante il viaggio di ritorno in partenza alle ore 17:20 dal comune della Valle Stura in direzione Genova. Una carrozza del convoglio si trasformerà in un piccolo teatro su binari dove, accanto agli spettatori saliti appositamente e agli eventuali viaggiatori inconsapevoli, prenderanno posto tre pendolari particolarmente loquaci pronti a raccontare la propria vita divisa tra città e provincia. Giovedì 8 ottobre a Rossiglione – Proiezione di “Assassinio sull’Orient-Express”: La chiusura ufficiale del Festival L’Altro Monferrato 2026 si terrà alle ore 21:00 presso il cinema locale di Rossiglione con la proiezione del celebre film del 1974 diretto da Sidney Lumet e tratto dall’omonimo romanzo di Agatha Christie, con Albert Finney nel ruolo di Poirot e Ingrid Bergman, vincitrice del premio Oscar come migliore attrice non protagonista. La serata sarà introdotta dal critico cinematografico Steve Della Casa.

Il racconto tra città e provincia nello spettacolo “Meglio in treno”

L’esperienza teatrale a bordo del convoglio storico punta a coinvolgere direttamente i passeggeri seduti nelle carrozze durante il tragitto ferroviario.

«Nelle parole dei tre protagonisti, che interagiscono ciascuno con i soli viaggiatori seduti accanto a loro, come normali passeggeri, alternandosi tra i vari scompartimenti del vagone per l’intero tragitto, la città sembra vincere su ogni fronte – spiega Andrea Robbiano, direttore artistico di Naif, nonché autore e interprete dello spettacolo –: possibilità, lavoro, comodità, relazioni, crescita personale, mentre solo la provincia possiede quella magia che consiste nella possibilità di camminare su un sentiero, sentire una musica lontana attraverso i rami, seguirla fino a una cascina appoggiata nel verde dove qualcuno è disposto a offrirti da sedere, da mangiare e da bere».

Lo spirito della rassegna, i partner e i contatti utili

L’edizione 2026 del festival porta il titolo “Sognando l’Orient-Express (Meglio in treno)” — mezzo capace da sempre di rappresentare il viaggio come opportunità di incontro, confronto e avventura — accompagnato dal sottotitolo Percorsi d’arte, teatro, natura, tra borghi e castelli, un progetto di mobilità sostenibile, che rispecchia la vocazione ecosostenibile di AgriTeatro e lo spirito del suo fondatore, Tonino Conte. Anche quest’anno, in occasione di tutti gli appuntamenti utili, è possibile acquistare la tessera “Amici di AgriTeatro”.

La realizzazione della rassegna si avvale del sostegno e della collaborazione di numerose istituzioni ed enti del territorio:

Patrocinio: Regione Piemonte e Provincia di Alessandria.

Regione Piemonte e Provincia di Alessandria. Contributo: Fondazione Cassa di Risparmio di Torino (CRT), Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e Consiglio Regionale del Piemonte.

Fondazione Cassa di Risparmio di Torino (CRT), Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e Consiglio Regionale del Piemonte. Comuni che contribuiscono alla rassegna: Campoligure, Carpeneto, Cassinelle, Masone, Molare, Ovada, Rocca Grimalda, Rossiglione e Tagliolo Monferrato.

Campoligure, Carpeneto, Cassinelle, Masone, Molare, Ovada, Rocca Grimalda, Rossiglione e Tagliolo Monferrato. Comuni aderenti al progetto: Acqui Terme, Cremolino e Prasco.

Acqui Terme, Cremolino e Prasco. Collaborazioni: Castelli di Casaleggio Boiro, Rocca Grimalda e Tagliolo Monferrato, IAT di Ovada e Fiab di Alessandria.

Per consultare il programma completo, richiedere ulteriori informazioni o effettuare le prenotazioni sono disponibili i seguenti recapiti:

Sito web e posta elettronica di AgriTeatro: www.agriteatro.it – e-mail info@agriteatro.it (Ufficio Stampa AgriTeatro: Marco Gaviglio, cell. 349.1793476).

www.agriteatro.it – e-mail info@agriteatro.it (Ufficio Stampa AgriTeatro: Marco Gaviglio, cell. 349.1793476). IAT di Ovada: via Cairoli 107, Ovada – e-mail iat@comune.ovada.al.it – tel. 0143 821043 – WhatsApp e cellulare 379 1187215.

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