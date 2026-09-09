La musica dal vivo torna ad animare il cuore della città per un evento speciale. Giovedì 10 settembre 2026, a partire dalle ore 21:15, la centrale Piazza Martiri della Libertà a Diano Marina farà da cornice al terzo e ultimo concerto estivo curato dalla Banda Musicale “Città di Diano Marina”. L’appuntamento, che chiude ufficialmente il ciclo delle esibizioni stagionali dell’ensemble, sarà aperto a tutti con ingresso gratuito.

Il gran finale della rassegna

Nel corso di questi mesi, la Banda Musicale cittadina ha accompagnato le serate di residenti e turisti con un programma di concerti pensati per arricchire l’offerta culturale e di intrattenimento del periodo estivo. L’esibizione in programma per questo giovedì rappresenterà il momento conclusivo di questo percorso musicale, offrendo al pubblico un’ultima occasione per ascoltare la formazione dal vivo prima della fine della bella stagione.

I dettagli dell’appuntamento

Per chiunque desideri assistere all’evento e trascorrere una serata all’aperto all’insegna delle sette note, ecco il riepilogo delle informazioni pratiche:

Data: Giovedì 10 settembre 2026.

Giovedì 10 settembre 2026. Orario: Inizio previsto per le ore 21:15.

Inizio previsto per le ore 21:15. Luogo: Piazza Martiri della Libertà, Diano Marina.

Piazza Martiri della Libertà, Diano Marina. Biglietti: L’ingresso è completamente libero per tutto il pubblico.