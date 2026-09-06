Titolo opzione 1: Sanremo Rock & Trend 2026: all’Ariston la finalissima per le nuove promesse della musica Titolo opzione 2: Oltre 6mila candidature e 12 finalisti: all’Ariston torna il Sanremo Rock & Trend a ingresso gratuito

Il Teatro Ariston di Sanremo si prepara ad accogliere le nuove promesse del panorama musicale italiano e internazionale. Venerdì 11 e sabato 12 settembre 2026, a partire dalle ore 20:30, la celebre Sala Rossa ospiterà la finale nazionale e la finalissima del “Sanremo Rock & Sanremo Trend”. L’evento, organizzato da Nove Eventi srl, offrirà un palcoscenico di prestigio ad artisti, duo e gruppi emergenti, con ingresso completamente gratuito per il pubblico.

I numeri e i protagonisti della 39esima edizione

Fin dalla sua nascita negli anni Ottanta, il concorso rappresenta un punto di riferimento per i giovani che aspirano a intraprendere una carriera nel mondo della musica rock, indie, alternative e pop rock. I numeri di questa edizione confermano il grande interesse per la kermesse: durante la stagione sono state raccolte circa 6.000 candidature, dalle quali sono stati selezionati 300 artisti per le finali interregionali.

Alla finalissima di sabato giungeranno in totale 12 concorrenti: 6 per la categoria Sanremo Rock e 6 per il Sanremo Trend. A condurre la serata decisiva sarà Gabriele Bròcani, speaker radiofonico di Radio Uno Rai, Isoradio e Radio Uno Sport, affiancato in alcuni momenti dalla sanremese Claudia Paglialunga. L’impatto dell’evento sulla città è notevole: in soli due giorni l’organizzazione porterà a Sanremo oltre 600 presenze tra finalisti, membri dello staff, commissioni e accompagnatori. Nel corso della serata si scopriranno gli eredi di NovaBlue ed Eden, vincitori rispettivamente del Sanremo Rock e del Sanremo Trend nell’edizione 2025.

La giuria e i riconoscimenti

A valutare le performance dei talenti in gara sarà una giuria composta da esperti del settore, suddivisa per le due categorie principali:

Per il Sanremo Rock: Fabrizio Simoncioni, Pino Scotto e Andrea Pratesi (Dophix).

Fabrizio Simoncioni, Pino Scotto e Andrea Pratesi (Dophix). Per il Sanremo Trend: Danila Satragno, Max Dedo e Fio Zanotti.

I primi classificati delle due sezioni si aggiudicheranno inoltre il premio Radio/Stampa, curato da Giovanni Germanelli.

La soddisfazione degli organizzatori

L’entusiasmo per il traguardo raggiunto traspare dalle parole del Direttore Artistico, il Maestro Angelo Valsiglio: “Sanremo Rock & Trend 2026 rappresenta un nuovo traguardo per un progetto che, anno dopo anno, continua a crescere grazie alla passione di artisti, collaboratori e partner”. La missione principale rimane invariata, ovvero “offrire un palcoscenico autorevole ai nuovi talenti, valorizzando la creatività, la qualità musicale e la libertà espressiva che caratterizzano le nuove generazioni”. Valsiglio ha poi espresso gratitudine ai vertici dell’Ariston: “Un sincero ringraziamento va al Teatro Ariston, a Walter Vacchino e ad Alessandro Sindoni per il costante sostegno e per la fiducia che continuano a riporre nel nostro progetto”.

Sulla stessa linea il Presidente di Nove Eventi, Giordano Tittarelli: “L’edizione 2026 di Sanremo Rock & Trend conferma la solidità e il prestigio di una manifestazione che negli anni è diventata un punto di riferimento per la musica emergente”. Tittarelli ha sottolineato come “la qualità degli artisti selezionati e la partecipazione sempre più ampia dimostrano la vitalità di un movimento in continua evoluzione”, ringraziando infine il Comune di Sanremo, le istituzioni, i partner e il pubblico per il successo dell’iniziativa.

Un lungo tour attraverso l’Italia

La finalissima ligure rappresenta l’apice di un lungo percorso di selezioni dal vivo iniziato in estate, reso possibile grazie a una fitta rete di partner e collaboratori regionali. Le tappe principali hanno toccato numerose regioni italiane:

Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino (Orsago).

Emilia Romagna (Castel San Pietro Terme) e Lombardia (Desio).

Liguria (Sanremo) e Campania (Rotondi).

Puglia e Basilicata (Castro).

Marche, Umbria e Toscana (Firenze).

Sicilia e Calabria (San Vito Lo Capo).

Lazio e Abruzzo (Rocca di Papa).

Le finali del Nord Italia (Ferrara).

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