La grande musica d’autore sbarca a Diano Marina con un appuntamento imperdibile per residenti e turisti. Mercoledì 9 settembre 2026, alle ore 21:00, la suggestiva cornice del Molo delle Tartarughe ospiterà il concerto gratuito di Fabio Concato. Il celebre cantautore porterà in scena il suo “Unplugged Trio Recital”, una speciale tappa dell'”Altro Di Me Tour Estate 2026″ pensata per regalare al pubblico una serata di pura emozione in una rigorosa e raffinata veste acustica.

Un viaggio musicale intimo tra successi e capolavori nascosti

Questo nuovo capitolo della lunga storia artistica di Fabio Concato rappresenta un ritorno al live in una dimensione profondamente intima e raccolta. Il concerto non sarà soltanto un’occasione per cantare i grandi successi che hanno segnato la sua carriera, ma permetterà di condividere con i presenti sorprese, ricordi ed emozioni.

Il cuore dello spettacolo sarà infatti la riscoperta dei brani meno eseguiti del suo vasto repertorio, che vanta oltre centocinquanta canzoni. Piccoli e grandi capolavori verranno riproposti per l’occasione in una chiave musicale prettamente intimista, offrendo al pubblico una buona occasione per lasciarsi trasportare dalla poesia delle parole e delle note.

I musicisti sul palco e i dettagli dell’evento

Ad accompagnare Fabio Concato in questa veste acustica ci saranno due storici e talentuosi amici musicisti:

Ornella D’Urbano: curatrice degli arrangiamenti e al pianoforte.

curatrice degli arrangiamenti e al pianoforte. Larry Tomassini: alla chitarra.

L’evento, la cui produzione e booking sono curati da Marco Borzatta per Luna di Miele Produzioni srl, è aperto a tutti gli appassionati. Di seguito le informazioni riepilogative per assistere allo spettacolo:

Data e ora: mercoledì 9 settembre 2026, ore 21:00.

mercoledì 9 settembre 2026, ore 21:00. Luogo: Molo delle Tartarughe, Diano Marina (IM).

Molo delle Tartarughe, Diano Marina (IM). Accesso: l’ingresso è completamente libero e gratuito.

Vuoi ricevere la app gratuita di Oggi Cronaca direttamente sul tuo smartphone? Ti basta rispondere “Sì” alla richiesta di attivazione delle notifiche per avere Oggi Cronaca sempre con te. Poi basterà cliccarci sopra per essere indirizzato direttamente alla Home del giornale. Se ce l’hai già, grazie per essere dei nostri!