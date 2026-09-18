Si compie un importante passo avanti per il progetto di ampliamento e riorganizzazione dell’area a parcheggio in zona Funtanin, a Ventimiglia Alta. Il Comune ha infatti annunciato la conclusione positiva della Conferenza dei Servizi decisoria relativa al progetto di fattibilità tecnico-economica. L’iter, avviato nel dicembre 2025, ha visto la partecipazione di tutti gli enti competenti e apre ora la strada alle successive fasi di progettazione per migliorare l’accessibilità di questo nodo cruciale della città.

Come cambierà l’area del Funtanin

L’intervento urbanistico nasce dalla volontà dell’Amministrazione comunale di migliorare l’accessibilità e la funzionalità dell’area, risolvendo in particolare i dislivelli attualmente esistenti tra via Passeggiata Funtanin e il parcheggio a raso sottostante. Per centrare questo obiettivo, il piano dei lavori prevede:

La realizzazione di una struttura articolata su più livelli.

L’allargamento della sede stradale di accesso alla zona Funtanin.

Un complessivo miglioramento della viabilità lungo via Forte San Paolo.

Il lungo procedimento burocratico ha coinvolto diversi enti chiamati a esprimersi sul progetto, tra cui Regione Liguria, Agenzia del Demanio, Soprintendenza, uffici comunali e i gestori dei sottoservizi. La conclusione positiva della Conferenza dei Servizi costituisce il presupposto essenziale per la formale approvazione del progetto e per il prosieguo delle fasi operative.

Le dichiarazioni del Vicesindaco Agosta

L’importanza di questo via libera è stata sottolineata dal Vicesindaco Marco Agosta, che inquadra l’intervento in una più ampia strategia di rilancio per il centro storico: «Con questo passaggio amministrativo compiamo un ulteriore passo concreto per la riqualificazione e il potenziamento dei servizi a Ventimiglia Alta. L’obiettivo è intervenire su un’area strategica, migliorando la disponibilità e l’organizzazione della sosta, l’accessibilità e la viabilità della zona».

Interventi, ricorda il Vicesindaco, che si legano ad altri cantieri aperti, come «la realizzazione della rotatoria nei pressi del Forte dell’Annunziata». Quello del Funtanin è dunque «un progetto che entra ora in una fase decisiva e sul quale intendiamo continuare a lavorare con determinazione».