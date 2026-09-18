Sabato 19 e domenica 20 settembre 2026, dalle ore 8:00 alle ore 20:00, il centro storico di Alessandria torna a essere il cuore pulsante della socialità e degli acquisti con la 28ª edizione di “Gagliaudo tra i Mercanti”. La tradizionale manifestazione trasformerà le vie cittadine in un grande mercato a cielo aperto, unendo lo shopping di qualità all’intrattenimento per le famiglie, per dare ufficialmente il via alla stagione autunnale.

Il percorso espositivo e le attrazioni

Durante la due giorni, i visitatori potranno passeggiare tra un’ampia offerta di prodotti alimentari, articoli per la casa, abbigliamento, accessori e creazioni dell’ingegno. Le attività commerciali della città esporranno i propri prodotti direttamente all’esterno dei locali, affiancate dalle storiche bancarelle di hobbisti, collezionisti, artigiani ed enogastronomia. Il tutto sarà accompagnato da momenti di animazione e musica itinerante.

Il percorso espositivo si snoderà lungo i principali assi viari del centro urbano seguendo questo programma:

Sabato 19 settembre: le bancarelle si svilupperanno da corso Roma fino a via dei Martiri, passando per piazzetta della Lega e via Milano (fino all’angolo con via Migliara).

le bancarelle si svilupperanno da corso Roma fino a via dei Martiri, passando per piazzetta della Lega e via Milano (fino all’angolo con via Migliara). Domenica 20 settembre: al tracciato del sabato si aggiungeranno anche le aree di piazza Marconi e piazza della Libertà.

Cultura e musei aperti

In occasione della manifestazione, l’offerta cittadina si arricchirà anche dal punto di vista culturale. Saranno infatti aperti al pubblico i seguenti poli museali gestiti da ASM Costruire Insieme:

Sale d’Arte (Via Machiavelli, 13): aperte dalle ore 15:00 alle ore 19:00 per visitare l’esposizione “Il secolo di Bort.”

(Via Machiavelli, 13): aperte dalle ore 15:00 alle ore 19:00 per visitare l’esposizione “Il secolo di Bort.” Museo Civico di Palazzo Cuttica (Via Parma, 1): aperto dalle ore 15:00 alle ore 19:00 con le sue diversificate collezioni.

(Via Parma, 1): aperto dalle ore 15:00 alle ore 19:00 con le sue diversificate collezioni. Complesso Conventuale di San Francesco (Via XXVI Maggio, 5): visite guidate su prenotazione previste per le ore 10:30, 16:00 e 17:15.

Il rilancio del tessuto economico locale

L’evento rappresenta una vetrina cruciale per le attività del territorio. «”Gagliaudo tra i Mercanti” non è soltanto uno degli appuntamenti più identitari del nostro calendario cittadino, ma rappresenta una vera e propria leva di valorizzazione per il nostro centro storico e per il tessuto economico locale» ha sottolineato il Vicesindaco con delega al Commercio e Marketing Territoriale, Giovanni Barosini, evidenziando come Alessandria tornerà a mostrare la sua parte migliore, ovvero «una città viva, dinamica e accogliente, capace di fare rete».

Trasformare il centro in un grande polo commerciale all’aperto, prosegue il Vicesindaco, «significa sostenere concretamente chi ogni giorno lavora e investe nel territorio, offrendo ai tanti visitatori attesi l’opportunità di riscoprire il piacere dell’incontro e dello shopping di qualità».

Un entusiasmo condiviso anche da Manuela Ulandi, Segretaria Provinciale Confesercenti di Alessandria: «”Gagliaudo tra i Mercanti” è un grande evento pop che coinvolge un’intera città: Istituzioni, commercianti, artigiani, associazioni di vie, operatori su area pubblica, Associazione di volontariato, Associazioni culturali, palestre, scuole di ballo, musicisti, cantanti e ancora molto d’altro». Per gli esercenti l’appuntamento rappresenta un’occasione d’oro «per presentare le nuove collezioni, ma anche per fare l’acquisto conveniente». La manifestazione, ha concluso Ulandi, rientra nel più ampio progetto “Eventi Live” «e che grazie al contributo della Fondazione CRAL consente a questa importante manifestazione di essere più attrattiva e avere eventi collaterali numerosi e di qualità».

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