Domani, sabato 26 settembre, la comunità di Diano Marina si stringe nel ricordo di Giorgio Langella (1975-2006), Caporal Maggiore Capo Scelto degli Alpini di Cuneo, a vent’anni esatti dalla sua tragica scomparsa avvenuta durante una missione internazionale di pace in Afghanistan. L’Amministrazione comunale renderà omaggio alla memoria del militare con una cerimonia commemorativa ufficiale e la deposizione di una pianta con fascia tricolore presso la sua tomba nel cimitero cittadino, rinnovando il perenne cordoglio e la vicinanza dell’intera cittadinanza alla famiglia.

Il sacrificio a Kabul e l’impegno nelle missioni di pace

La figura di Giorgio Langella, insignito della Croce d’Onore alla memoria, resta un altissimo esempio di senso del dovere, solidarietà e dedizione umana:

Il giovane militare perse la vita a sud di Kabul in seguito a un attentato messo a segno dai Talebani, provocato da un ordigno esploso al passaggio del convoglio italiano.

Langella vantava una solida e vasta esperienza operativa all’estero, avendo già preso parte in precedenza a un’altra missione sul suolo afghano e operato a Sarajevo.

Al momento della scomparsa, avvenuta il 26 settembre 2006, era sposato da poco più di un anno.

La commemorazione ufficiale della città

Per sottolineare il valore della memoria e il legame profondo tra la cittadinanza e il militare caduto in servizio, il Comune di Diano Marina ha formalizzato l’organizzazione del tributo che si svolgerà presso il camposanto cittadino:

Deposizione di un omaggio floreale, una pianta di Anthurium avvolta dalla fascia tricolore, direttamente sulla sepoltura di Langella.

Partecipazione dell’amministrazione a testimonianza del tributo civile della Riviera a un concittadino caduto nell’adempimento del proprio dovere.

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