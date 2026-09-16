Martedì 22 settembre 2026, alcune zone della città saranno interessate da un’interruzione programmata dell’erogazione di energia elettrica. La sospensione temporanea del servizio, prevista per gran parte della giornata lavorativa tra le ore 8:00 e le 15:30, è stata disposta per consentire ai tecnici di e-distribuzione l’esecuzione in sicurezza di alcuni lavori di manutenzione sugli impianti locali.

Le vie e i civici interessati dall’intervento

Per permettere il regolare svolgimento delle operazioni, la corrente verrà staccata in porzioni specifiche del territorio cittadino. Di seguito l’elenco dettagliato delle vie e dei relativi numeri civici che saranno coinvolti dai lavori nella giornata di martedì:

Lungo Tanaro San Martino: civici da 5 a 7, da 13 a 19 e da 23 a 27.

civici da 5 a 7, da 13 a 19 e da 23 a 27. Via Palestro: civici da 57 a 61 e da 42 a 46.

civici da 57 a 61 e da 42 a 46. Via De Giorgi: civico 24 e civici da 28 a 32.