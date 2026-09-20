Una giornata di vera e propria rinascita per la sede storica della Croce Rossa di Imperia. Dopo il grave incendio che aveva pesantemente danneggiato la struttura il 12 novembre del 2025, sono state inaugurate oggi la nuova autorimessa e il magazzino per la distribuzione alimentare. Alla cerimonia per il taglio del nastro, traguardo reso possibile dalla straordinaria mobilitazione del territorio, ha preso parte l’assessore regionale Marco Scajola in rappresentanza della Regione Liguria.

Rinascita grazie alla solidarietà e nuovi servizi

La ricostruzione del polo della Croce Rossa rappresenta un risultato vitale non solo per la città di Imperia, ma per l’intero panorama ligure, da sempre punto di riferimento per le attività di soccorso e assistenza. Le nuove strutture, realizzate grazie alle preziose donazioni di cittadini, enti e realtà locali nei mesi successivi all’incendio, andranno a potenziare due settori nevralgici:

La nuova autorimessa , fondamentale per mettere in sicurezza e rendere immediatamente operativi e disponibili i mezzi di soccorso utilizzati quotidianamente dai volontari.

, fondamentale per mettere in sicurezza e rendere immediatamente operativi e disponibili i mezzi di soccorso utilizzati quotidianamente dai volontari. Il magazzino viveri, che permetterà di rafforzare il delicato servizio di distribuzione alimentare rivolto alle famiglie e alle persone che si trovano in difficoltà.

A testimonianza dell’importanza nazionale e regionale dell’evento, alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato i vertici dell’associazione: il presidente della Croce Rossa di Imperia Giuseppe Giannattasio, il presidente regionale Luca Bracco e il presidente nazionale Rosario Maria Gianluca Valastro.

Il plauso e il sostegno della Regione

A portare i saluti delle istituzioni regionali è stato l’assessore Marco Scajola, che ha voluto sottolineare il valore umano e sociale del traguardo raggiunto: «Quella di oggi è una giornata importante per la Croce Rossa di Imperia e per tutta la comunità. Dopo il grave incendio dello scorso novembre, la possibilità di inaugurare nuovamente spazi dedicati al soccorso e all’assistenza rappresenta un risultato significativo, reso possibile dalla straordinaria mobilitazione di cittadini, enti e realtà del territorio».

Scajola ha poi voluto omaggiare chi ha lavorato in prima linea in questi mesi difficili: «Voglio rivolgere un ringraziamento particolare al presidente della Croce Rossa di Imperia Giuseppe Giannattasio, per l’impegno e il lavoro portato avanti in questi mesi, insieme a tutti i volontari e a coloro che hanno contribuito alla ricostruzione».

L’impegno quotidiano dei militi, ha concluso l’assessore, «rappresenta un punto di riferimento prezioso per la nostra comunità e dimostra quanto la solidarietà e la collaborazione possano tradursi in un aiuto concreto per chi ha più bisogno. Come Regione Liguria siamo vicini a tutte le realtà che operano ogni giorno al servizio delle persone e del territorio».

Vuoi ricevere la app gratuita di Oggi Cronaca direttamente sul tuo smartphone? Ti basta rispondere “Sì” alla richiesta di attivazione delle notifiche per avere Oggi Cronaca sempre con te. Poi basterà cliccarci sopra per essere indirizzato direttamente alla Home del giornale. Se ce l’hai già, grazie per essere dei nostri!