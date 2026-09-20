Sabato 26 settembre, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, l’Area Archeologica di Nervia a Ventimiglia aprirà eccezionalmente le sue porte per un’apertura serale all’insegna della cultura. A partire dalle ore 17:30, il sito storico ospiterà “Di sassi, di pietre, di crepe e di rovine”, un suggestivo percorso teatrale diffuso e itinerante.
Lo spettacolo e il cast
L’evento, promosso in collaborazione con il Ministero della Cultura, è curato dall’associazione culturale Liber Theatrum e si avvale della regia di Diego Marangon. L’esibizione si strutturerà come uno spettacolo itinerante, con partenze scaglionate per permettere al pubblico di godere appieno dell’esperienza immersiva.
Ad animare le rovine sarà un ricco cast di attori, composto da:
- Ambra Moretto
- Barbara Piombo
- Francesco Criminisi
- Jacqueline Veneziano
- Laura Sibilla
- Marisa Cita
- Mirella Fazzolari
- Monica Rossi
Informazioni per la partecipazione e prenotazioni
La partecipazione all’iniziativa prevede l’acquisto di un biglietto che comprende la visita all’area archeologica, la visione dello spettacolo e un piccolo aperitivo.
Per prendere parte all’evento la prenotazione è rigorosamente obbligatoria. Gli interessati possono riservare il proprio posto scegliendo tra i seguenti canali:
- Tramite la piattaforma Eventbrite
- Contattando il numero di cellulare 338 6273449
- Inviando un’e-mail all’indirizzo liber.theatrum@gmail.com
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