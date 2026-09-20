Da giovedì 24 settembre a sabato 24 ottobre 2026, il Centro Espositivo dell’Arte Orafa Valenzana (in via IX Febbraio 16) ospiterà “Architetture preziose. Monumenti da indossare”. La mostra aprirà al pubblico giovedì alle 15.30 e sarà poi inaugurata ufficialmente venerdì 25 settembre alle ore 18.00 alla presenza dell’Amministrazione. Protagonisti dell’esposizione saranno i gioielli realizzati dagli allievi delle scuole valenzane IIS “Benvenuto Cellini” e For.AL “Vincenzo Melchiorre”, capaci di reinterpretare in chiave innovativa monumenti illustri e celebri opere d’arte.

L’idea di “architecture-à-porter”

In un affascinante gioco di arte nell’arte, gli studenti valenzani hanno tradotto nelle loro creazioni l’idea di un’architettura da indossare. Questo concetto fonde insieme in modo originale il mondo dell’architettura, della moda e del design orafo. Alla base dell’intera attività progettuale vi è infatti la ricerca di un linguaggio innovativo e di una traduzione moderna delle geometrie strutturali e dei riferimenti estetici che caratterizzano i monumenti scelti come fonte d’ispirazione.

Il concorso nazionale e gli obiettivi

L’iniziativa mette in luce l’ingegno dei futuri professionisti dell’oreficeria. Una parte dei monili in esposizione, infatti, è stata concepita e realizzata dagli allievi dell’IIS “Benvenuto Cellini” in occasione di “New Design”, concorso promosso dal Ministero dell’Istruzione che ha proposto la call intitolata “Innovazione e bene culturale: dall’idea al progetto”.

L’esposizione mira a raggiungere diversi obiettivi fondamentali:

Valorizzare l’immenso patrimonio culturale italiano attraverso il filtro creativo dell’artigianato orafo.

Esaltare il talento, l’inventiva e le capacità progettuali e artigianali degli studenti.

Mostrare le competenze forgiate e accresciute dai ragazzi grazie a percorsi formativi specifici e al supporto di docenti altamente qualificati.

Collaborazioni e orari di visita

La realizzazione della mostra è il frutto di un proficuo lavoro di rete sul territorio, portato a termine grazie alla collaborazione del Prof. Alessandro Montaldi, dell’Associazione Amici del Museo dell’Arte Orafa Valenzana, delle due scuole coinvolte (For.AL “Vincenzo Melchiorre” e IIS “Benvenuto Cellini”) e al supporto tecnico di Alberto Lanza.

L’esposizione rimarrà visitabile fino a sabato 24 ottobre secondo le seguenti modalità e orari:

Giovedì: dalle 15.30 alle 17.00.

dalle 15.30 alle 17.00. Venerdì e sabato: dalle 10.00 alle 12.00.

Per chi lo desiderasse, è possibile accedere alla mostra anche su prenotazione contattando il numero 0131 949286 oppure scrivendo all’indirizzo email biblioteca@comune.valenza.al.it.