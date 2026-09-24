Dal 1° al 4 ottobre 2026 il Centro Fieristico Dolci Terre di Novi ospiterà la seconda edizione della Festa della ComUnità, organizzata dal Gruppo consiliare PD per Novi insieme al Partito Democratico cittadino e ai Giovani Democratici. La manifestazione rinnova e amplia il format della tradizionale Festa dell’Unità con una giornata in più e un ricco calendario che spazia dal confronto politico e amministrativo allo sport, passando per laboratori per bambini, solidarietà, spettacoli e buona cucina.

Il senso della manifestazione

«Il nome “ComUnità” racchiude il senso del progetto: partire dalla storia e dalla tradizione delle Feste dell’Unità, rinnovandone però il formato e aprendolo maggiormente alla città. Non soltanto, quindi, un appuntamento politico, ma un luogo nel quale far incontrare cittadini, amministratori, associazioni, volontariato, mondo del lavoro e realtà del territorio, affrontando questioni sociali e politiche che riguardano Novi Ligure e il territorio, ma anche temi di carattere più generale. È l’impostazione con cui il nuovo formato era nato nel 2025 e che viene confermata nella seconda edizione», spiega Luca Patelli, capogruppo consiliare PD per Novi.

Il programma giorno per giorno

La rassegna propone appuntamenti tematici e momenti ricreativi distribuiti lungo le quattro giornate:

Giovedì 1° ottobre: si parte alle ore 18:00 con il dibattito “Lavoro, territorio, futuro”, incentrato sulla crisi dell’ex Ilva, sulle trasformazioni produttive e sulle prospettive occupazionali del Novese. Intervengono i rappresentanti provinciali di CGIL, CISL e UIL, il senatore Antonio Misiani, Federico Fornaro e Annèt Moscatello, segretaria regionale dei Giovani Democratici; introduce il sindaco Rocchino Muliere, modera Luca Patelli. Alle ore 21:00 spazio all’intrattenimento con “Tutti pazzi per il karaoke”.

si parte alle ore 18:00 con il dibattito “Lavoro, territorio, futuro”, incentrato sulla crisi dell’ex Ilva, sulle trasformazioni produttive e sulle prospettive occupazionali del Novese. Intervengono i rappresentanti provinciali di CGIL, CISL e UIL, il senatore Antonio Misiani, Federico Fornaro e Annèt Moscatello, segretaria regionale dei Giovani Democratici; introduce il sindaco Rocchino Muliere, modera Luca Patelli. Alle ore 21:00 spazio all’intrattenimento con “Tutti pazzi per il karaoke”. Venerdì 2 ottobre: alle ore 18:00 i Giovani Democratici curano il talk “Intelligenza artificiale – Etica e lavoro” con il senatore Lorenzo Basso, Lucy Sasso della Segreteria nazionale GD, Giorgio Laguzzi (segretario provinciale PD e docente UPO) e Margherita Benzi (docente UPO di Etica e Filosofia della Scienza), modera Samuele Cristino. Alle ore 21:00 confronto diretto con i cittadini e la stampa in “Il Comune risponde”, alla presenza di Giunta e amministrazione. Dalle ore 22:30 musica e balli con la “Grande serata caraibica” insieme a Cubailando e ASD Bailaché.

alle ore 18:00 i Giovani Democratici curano il talk “Intelligenza artificiale – Etica e lavoro” con il senatore Lorenzo Basso, Lucy Sasso della Segreteria nazionale GD, Giorgio Laguzzi (segretario provinciale PD e docente UPO) e Margherita Benzi (docente UPO di Etica e Filosofia della Scienza), modera Samuele Cristino. Alle ore 21:00 confronto diretto con i cittadini e la stampa in “Il Comune risponde”, alla presenza di Giunta e amministrazione. Dalle ore 22:30 musica e balli con la “Grande serata caraibica” insieme a Cubailando e ASD Bailaché. Sabato 3 ottobre: alle ore 14:15 torneo benefico di burraco su tre turni a favore dell’associazione Di.A.Psi, seguito da aperitivo. Dalle ore 15:00 spazio ai bambini con il laboratorio gratuito “In bicicletta tra sogni e colori” curato da Laboratori D’Arte di Daniela Fava (turni alle 15:00 e alle 16:15). Nel corso della giornata si terranno i tavoli tematici di partecipazione. Alle ore 18:00 confronto sulla sanità con “Salute: Diritto Distante”, con Matteo Leonardi (GD nazionale), Domenico Ravetti (consigliere regionale PD) e Pasquale Coluccio (consigliere regionale M5S); introduce Daniele Mascia, modera Mino Orlando. Dalle ore 21:00 serata dance “Si balla!” anni ’70, ’80 e ’90, seguita alle ore 22:30 da un dj set di musica elettronica con ospite internazionale.

alle ore 14:15 torneo benefico di burraco su tre turni a favore dell’associazione Di.A.Psi, seguito da aperitivo. Dalle ore 15:00 spazio ai bambini con il laboratorio gratuito “In bicicletta tra sogni e colori” curato da Laboratori D’Arte di Daniela Fava (turni alle 15:00 e alle 16:15). Nel corso della giornata si terranno i tavoli tematici di partecipazione. Alle ore 18:00 confronto sulla sanità con “Salute: Diritto Distante”, con Matteo Leonardi (GD nazionale), Domenico Ravetti (consigliere regionale PD) e Pasquale Coluccio (consigliere regionale M5S); introduce Daniele Mascia, modera Mino Orlando. Dalle ore 21:00 serata dance “Si balla!” anni ’70, ’80 e ’90, seguita alle ore 22:30 da un dj set di musica elettronica con ospite internazionale. Domenica 4 ottobre: la mattinata si apre con il 1° Memorial Giacinto Smacchia, gara ciclistica pianeggiante per la categoria Giovanissimi organizzata da ProgettoCiclismo Evo Team ASD, con ritrovo alle ore 7:30 e partenza alle ore 9:00. Alle ore 10:00 l’incontro pubblico “Tiriamo le fila” restituirà alla città le proposte emerse dai tavoli tematici del sabato. Sarà presente anche un banchetto informativo dell’Associazione Luca Coscioni. Dalle ore 15:00 alle 17:00 “Pomeriggio con il ballo liscio”. Alle ore 18:00 omaggio al ciclismo con la tavola rotonda “…Dai che adesso arriva Bartali” e la mostra di quadri “Bicicletta: Fatica e Libertà”: intervengono Rocchino Muliere, Miller Cioni, Maurizio Bresci (presidente del Museo Gino Bartali), Chiara Vignola (direttrice del Museo dei Campionissimi) e Fausto Angelo Coppi, con la moderazione di Giampaolo Bovone. Chiusura alle ore 21:45 con lo spettacolo teatrale sulle mafie portato in scena dalla compagnia Le Scarpette Rosse.

Il ricordo di Giacinto Smacchia

Un momento di particolare rilevanza affettiva e storica sarà la corsa ciclistica giovanile della domenica mattina.

Daniele Mascia, segretario cittadino del PD, ricorda così la figura a cui è intitolata la gara: «Il Memorial vuole essere soprattutto un momento per ricordare Giacinto Smacchia, figura profondamente legata alla storia politica e sociale novese e, per decenni, uno dei principali artefici dell’organizzazione delle Feste dell’Unità della città. Smacchia è stato consigliere e assessore comunale, consigliere provinciale e presidente del Consorzio dei servizi sociali, ma il suo nome è rimasto particolarmente legato alla capacità organizzativa e al lavoro concreto che dedicava ogni anno alla Festa dell’Unità. Alla politica e all’impegno sociale affiancava inoltre una forte passione per il ciclismo, rendendo particolarmente significativo dedicargli proprio una gara ciclistica».

Ristorante e recapiti

Per l’intero arco della festa saranno attivi il ristorante e il bar, aperti tutte le sere e la domenica anche a pranzo. Il menù propone tartare di fassona, agnolotti, polenta, grigliata di pesce e dolci, oltre ai piatti speciali del giorno: sancrau con verzini giovedì, insalata di baccalà con patate venerdì e stinco con patatine fritte sabato.

Per maggiori dettagli è possibile contattare Daniele Mascia (366 6296853) o Luca Patelli (348 375 3476).

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