Quattro sabati dedicati alla solidarietà e alla salute pubblica per incrementare la raccolta di plasma e agevolare i cittadini: la Struttura Complessa di Medicina Trasfusionale dell’IRCCS Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria, diretta da Francesca Pollis, promuove un ciclo di aperture straordinarie del Centro Donazioni nelle mattine di sabato 26 settembre, 24 ottobre, 14 novembre e 12 dicembre.

Un gesto concreto per salvare vite umane

La donazione del plasma costituisce un apporto insostituibile per l’intero Sistema Sanitario. Da questa risorsa biologica vengono infatti ricavati i farmaci plasmaderivati, presidi salvavita indispensabili per il trattamento di molteplici patologie e per assicurare la continuità delle terapie a numerosi pazienti cronici e fragili. L’iniziativa nasce proprio per incentivare questo atto di generosità e senso civico, offrendo a chi lavora o ha impegni nei giorni feriali la possibilità di contribuire nel fine settimana.

Le date e le modalità di prenotazione

Il Centro Donazioni accoglierà i donatori nelle seguenti giornate, sempre con orario continuato dalle 8:00 alle 13:00:

Sabato 26 settembre

Sabato 24 ottobre

Sabato 14 novembre

Sabato 12 dicembre

Per accedere alla donazione e garantire una corretta programmazione delle attività è richiesta la prenotazione telefonica: gli interessati possono chiamare il numero 0131 206417, attivo per le adesioni nella fascia oraria compresa tra le 10:00 e le 15:00.