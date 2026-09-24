Avvicendamento al vertice del Gruppo Carabinieri Forestale di Alessandria e Asti: a partire da domani, 25 settembre, il Colonnello Stefano Gerbaldo lascerà il comando al Tenente Colonnello Roberta Ubaldo, ufficiale proveniente dal Comando Regione Carabinieri Forestale “Piemonte”, al termine di un mandato caratterizzato da un forte incremento delle attività a tutela del territorio.

Il bilancio del Comandante uscente

Il Colonnello Stefano Gerbaldo aveva assunto la guida del Gruppo interprovinciale nel 2023, promuovendo campagne di controllo ad ampio raggio come “Fiume sicuro” e “Casa sicura”, mirate a contrastare le opere abusive e a salvaguardare la sicurezza idrogeologica e ambientale. Un quadriennio che ha registrato una crescita significativa delle operazioni e degli illeciti perseguiti, accompagnato da una costante attività di divulgazione su temi d’attualità come la gestione della presenza del lupo.

«Lascio il comando di un territorio vasto e di straordinario pregio ambientale – ha dichiarato il Colonnello Stefano Gerbaldo. – Sono stati anni di intenso lavoro in cui, grazie alla dedizione e alla professionalità di tutte le donne e gli uomini dei nostri Nuclei, abbiamo raggiunto risultati operativi importanti, contrastando l’illegalità e rafforzando il dialogo con le istituzioni e la cittadinanza su temi cruciali come la tutela della biodiversità».

Il nuovo assetto e le parole del Tenente Colonnello Ubaldo

Laureata in Scienze Forestali e con un master in Scienze della sicurezza ambientale, il Tenente Colonnello Roberta Ubaldo coordinerà una struttura articolata che comprende:

I due Nuclei Investigativi di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale (NIPAAF) di Alessandria e Asti.

Il Nucleo CITES, incaricato delle verifiche sulle specie animali e vegetali a rischio estinzione.

I 13 Nuclei Carabinieri Forestali dislocati sul territorio (9 in provincia di Alessandria e 4 nell’astigiano).

«Precedentemente all’unificazione dei comandi forestali delle due province – ha sottolineato il Tenente Colonnello Roberta Ubaldo – ho guidato per alcuni anni i reparti del Gruppo Carabinieri Forestale di Asti. Accolgo con entusiasmo il nuovo incarico, che mi chiama a lavorare per la tutela di un territorio ora più vasto, di cui conosco il pregio in termini di patrimonio paesaggistico, naturalistico e agroalimentare. Il mio intento è di dare continuità al lavoro di presenza e di sinergia assicurato fino a oggi dai colleghi con professionalità».

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