Sono ufficialmente ripresi questa mattina i lavori per la ripavimentazione e la ristrutturazione della pista di atletica leggera all’interno dello stadio “Girardengo” di Novi Ligure. L’intervento è stato affidato alla ditta Bianchi Costruzioni, a seguito delle nuove procedure attivate dal Comune per garantire la prosecuzione del progetto dopo la risoluzione del precedente contratto.

Il cronoprogramma degli interventi autunnali

Tra i mesi di settembre e ottobre, il cantiere si concentrerà sull’esecuzione di tutte le lavorazioni strutturali necessarie per preparare la base della nuova pista. Nello specifico, l’impresa si occuperà di portare a termine le seguenti operazioni:

La sistemazione del sottofondo.

La realizzazione delle cordolature.

La stesura dell’asfaltatura.

Le ulteriori opere accessorie previste dal progetto.

Sospensione invernale e completamento in primavera

Per assistere alla realizzazione del manto finale della pista (il cosiddetto “tappetino”) bisognerà invece attendere la prossima primavera. Questa tempistica è dettata da strette necessità tecniche: la posa richiede infatti condizioni climatiche e temperature idonee per garantire la corretta resa e l’alta qualità finale della pavimentazione sportiva.

Tuttavia, gli sportivi e i cittadini non dovranno attendere la fine totale dei lavori per tornare a utilizzare l’impianto. Il Comune precisa infatti che, con il completamento dello strato in asfalto previsto per l’autunno, dal mese di novembre il cantiere verrà temporaneamente sospeso, permettendo così alla pista e all’intero stadio di tornare a essere regolarmente fruibili. I lavori per la stesura del manto definitivo riprenderanno poi nella primavera successiva.