I Carabinieri della Compagnia di Bordighera hanno assicurato alla giustizia due donne specializzate nei furti in abitazione e denunciato a piede libero i loro due compagni. L’operazione, scaturita dalle indagini avviate dopo un colpo messo a segno a Sanremo e condotta in stretta sinergia tra diverse stazioni dell’Arma, si è conclusa al termine di un paziente appostamento durato ben 22 ore, che ha permesso di bloccare il gruppo proprio mentre si preparava a lasciare il Ponente ligure con bagagli, preziosi e arnesi da scasso.

L’indagine partita dal colpo a Sanremo

L’attività investigativa ha preso avvio a seguito di un furto perpetrato il 27 agosto in un’abitazione di Sanremo, da cui erano stati sottratti monili in oro e contanti. Raccolta la denuncia della vittima, i militari della locale Stazione hanno visionato attentamente le telecamere della videosorveglianza comunale, riuscendo a individuare la targa di un’auto sospetta, successivamente risultata a noleggio e mai restituita alla scadenza contrattuale dal titolare.

Nelle ore successive si sono verificati altri due tentativi di intrusione in alloggi a Sanremo e Bordighera, fortunatamente falliti per l’assenza di beni di valore. Gli accertamenti incrociati hanno però confermato la presenza della medesima vettura nei paraggi delle case prese di mira, facendo scattare le ricerche su tutta l’area circostante.

L’appostamento di 22 ore e il blitz

Il veicolo ricercato è stato localizzato il 29 agosto dai Carabinieri di Ospedaletti, parcheggiato lungo una via cittadina. A quel punto è scattato un dispositivo congiunto che ha visto impegnati i militari delle Stazioni di Ospedaletti, Bordighera e Vallecrosia:

Un monitoraggio discreto e continuativo durato circa 22 ore, dal primo pomeriggio fino al mattino seguente.

Il pedinamento sotto copertura di una prima coppia che, una volta salita a bordo dell’auto, ha raggiunto un vicino bed & breakfast.

L’intervento coordinato di diverse pattuglie per circondare e bloccare in sicurezza i quattro occupanti, trovati con le valigie pronte per allontanarsi dalla zona.

Il sequestro della refurtiva e i provvedimenti

I quattro sospettati, identificati come nomadi in trasferta, sono stati condotti in caserma e sottoposti a perquisizione. I militari hanno rinvenuto e sequestrato:

Diversi attrezzi da scasso.

Un ingente quantitativo di banconote di varie nazionalità.

Numerosi monili in oro e orologi di lusso.

I preziosi riconosciuti dalla vittima del primo furto del 27 agosto sono stati immediatamente restituiti.

Al termine degli accertamenti, le due donne, ritenute le esecutrici materiali delle intrusioni, sono state sottoposte a fermo di indiziato di delitto e trasferite nella Casa Circondariale di Genova per gravi indizi di colpevolezza e concreto pericolo di fuga. I due uomini sono stati invece denunciati in stato di libertà per ricettazione in concorso, porto ingiustificato di grimaldelli e porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere.

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