Inscena una violenta aggressione per strada chiamando il numero unico di emergenza 112, ma l’escamotage per giustificare l’allontanamento da casa e le contusioni rimediate durante una serata di eccessi non convince i militari dell’Arma. È accaduto a Novi Ligure, dove un uomo sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari ha allertato le forze dell’ordine raccontando di essere stato assalito sotto la propria abitazione; i tempestivi riscontri condotti dai Carabinieri hanno tuttavia smascherato la finzione, accertando che l’individuo si era procurato le ferite da solo a causa dell’abuso di alcolici dopo essere evaso per divertirsi.

La finta aggressione e l’intervento della pattuglia

La vicenda ha preso il via con una telefonata al 112 in cui l’uomo segnalava di essere rimasto vittima di un brutale agguato e di essere stato ferito proprio a pochi passi dalla sua residenza. L’intento evidente era quello di inscenare un tentativo di furto o una rapina finita male, scaricando su presunti sconosciuti la colpa di quanto accaduto ed evitando che i militari scoprissero la sua assenza ingiustificata dall’alloggio.

Ricevuta la chiamata, la Centrale Operativa ha inviato sul posto la pattuglia della Stazione di Cassano Spinola. Ai Carabinieri intervenuti nei pressi dell’edificio l’uomo ha ribadito con insistenza la versione dell’aggressione subita poco prima.

Le indagini sul posto: ferite dovute all’alcol dopo l’evasione

Il quadro delineato dal richiedente ha però retto poco di fronte ai controlli incrociati. I Carabinieri hanno immediatamente avviato gli accertamenti e raccolto testimonianze che hanno fatto emergere una dinamica completamente differente:

l’uomo, che doveva trovarsi recluso in casa in regime di arresti domiciliari, si era allontanato abusivamente per trascorrere una serata a base di alcol e divertimento;

a causa del pesante stato di ebbrezza e dei conseguenti movimenti scoordinati, si era procurato in autonomia alcune lievi contusioni;

nel timore di dover affrontare le conseguenze penali dell’evasione, ha composto il numero di emergenza inventando di sana pianta la storia del pestaggio.

Cure mediche e nuova denuncia

Una volta chiarita l’esatta dinamica dei fatti e ricevute le cure per le contusioni riportate, per l’uomo è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria. I militari lo hanno quindi riaccompagnato presso la sua abitazione, dove è stato nuovamente ristretto agli arresti domiciliari.

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