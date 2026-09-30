Il comparto turistico di Diano Marina continua a registrare riscontri ampiamente positivi, ma l’Amministrazione comunale guarda avanti con una strategia precisa per valorizzare ulteriormente la destinazione e rafforzare la presenza sui mercati internazionali. È quanto emerso nel corso della seduta del Consiglio Comunale svoltasi ieri, martedì 29 settembre 2026, alle ore 20:00 presso la sala delle adunanze consiliari. Rispondendo a un’interrogazione presentata dal gruppo “Diano Domani”, l’Assessore Luca Spandre ha illustrato i punti cardine della programmazione concordata con le associazioni di categoria, annunciando gettiti dell’imposta di soggiorno destinati a superare le stime iniziali e investimenti mirati tra fiere, grandi eventi, trasporti e promozione all’estero.

Promozione internazionale e marketing territoriale su 11 Paesi

L’ultimo punto all’ordine del giorno dell’assise cittadina è stato dedicato alle politiche turistiche a seguito dell’interrogazione dei consiglieri comunali Parrella e Cavalleri (“Diano Domani”). L’Assessore Luca Spandre ha chiarito come le iniziative promozionali vengano puntualmente diffuse in totale trasparenza tramite il portale web istituzionale del Comune e attraverso la stampa, inserendosi in un percorso condiviso con gli operatori locali.

A questo proposito, l’Assessore ha evidenziato il respiro della strategia in atto: “oltre agli eventi, ai prodotti editoriali e alle fiere a cui partecipiamo ogni anno, abbiamo in corso un progetto di marketing territoriale concordato con le associazioni di categoria attraverso il Tavolo del turismo, che come già descritto, comprende una campagna estiva e una autunnale, focalizzate su 11 Paesi europei che rappresentano per noi i mercati più interessanti”.

Imposta di soggiorno da record: la ripartizione concordata al Tavolo del Turismo

A conferma dell’ottimo andamento delle presenze turistiche in città ci sono i dati relativi all’imposta di soggiorno: la previsione iniziale di incasso è destinata infatti a essere ampiamente superata entro la fine dell’anno solare.

L’impiego di queste risorse, concordato e vagliato nell’ambito del Tavolo del Turismo insieme alle categorie produttive, è destinato a capitoli strategici per l’accoglienza e i servizi:

gestione dell’ufficio IAT, attività di marketing e produzione di materiale promozionale;

finanziamento dei grandi eventi e delle manifestazioni cardine della città, tra cui spiccano Aromatica, la celebre Infiorata, il Carnevale e il ricco calendario delle rassegne estive;

potenziamento dei servizi e della vivibilità urbana, in primis il trasporto pubblico locale con il collegamento da e per la stazione ferroviaria, la cura e manutenzione del verde pubblico, le attività del museo cittadino e lo sviluppo dell’outdoor.

La presenza alle fiere di settore e la sinergia regionale

L’Assessore Spandre ha fatto poi chiarezza sulla partecipazione dell’Ente alle manifestazioni fieristiche nazionali e internazionali, sottolineando l’efficienza gestionale garantita dai dipendenti municipali.

“Per quanto riguarda le fiere” conclude Spandre “il Comune segue il piano di marketing territoriale della Regione Liguria, inserendosi come uno dei comuni che ha maggiormente contribuito alla promozione del territorio regionale. Chiedere risultati quantificabili sarebbe come chiedere quante persone comprano un prodotto dopo aver visto un cartellone stradale che lo pubblicizza. Quello che possiamo dire è che investiamo circa 15.000 euro all’anno per questa attività che corrispondono a meno del 2% dell’imposta di soggiorno, circa la metà di quello che investono altre realtà, mandando in fiera professionisti esterni, anziché personale qualificato interno all’Ente (come abbiamo la fortuna di poter fare noi)”.

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