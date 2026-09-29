Un fine settimana ricco di appuntamenti culturali e proposte per tutte le età si prepara ad animare Forte Santa Tecla tra sabato 3 e domenica 4 ottobre. Mentre prosegue con successo l’esposizione fotografica “Mare Vostrum – Mare, turismo e paesaggio” di Eleonora D’Angelo, la fortezza ospiterà un concerto corale dedicato alla memoria del Maestro Paolo Caravati e un laboratorio creativo per i più piccoli focalizzato sulla tutela dell’ambiente. L’intero weekend si inserisce nella consueta programmazione del polo culturale, arricchita domenica dall’iniziativa nazionale “Domenica al museo” che offrirà a tutti i visitatori l’accesso libero e gratuito alla struttura.

Il programma del fine settimana: musica e attività per i più piccoli

Il calendario delle iniziative previste per il weekend propone due momenti dedicati al pubblico:

Sabato 3 ottobre alle ore 16.00 – Concerto “Antologia corale tra tradizione e contemporaneità”: Esibizione del Coro Nova Tempora, in un evento musicale interamente dedicato al Maestro Paolo Caravati. L’ingresso è regolato secondo le consuete tariffe del Forte ed è gratuito per i titolari di Membership Card.

Esibizione del Coro Nova Tempora, in un evento musicale interamente dedicato al Maestro Paolo Caravati. L’ingresso è regolato secondo le consuete tariffe del Forte ed è gratuito per i titolari di Membership Card. Domenica 4 ottobre alle ore 16.00 – Laboratorio per bambini “Saluti da…”: Attività per i più piccoli curata da Roberta Di Marco, pensata per superare e trasformare l’immagine patinata della tradizionale cartolina estiva, svelando le insidie e le minacce ambientali celate dietro una bellezza da copertina. L’iniziativa prevede l’ingresso gratuito al Forte per il primo accompagnatore, con prenotazioni obbligatorie al numero 3337805551.

Ingresso gratuito con “Domenica al museo” e orari di visita

Per la giornata di domenica 4 ottobre, in occasione dell’iniziativa “Domenica al museo”, l’accesso a Forte Santa Tecla sarà completamente gratuito per tutti i visitatori, offrendo così l’opportunità di ammirare anche le fotografie della mostra “Mare Vostrum – Mare, turismo e paesaggio” firmata da Eleonora D’Angelo.

Gli orari ordinari per visitare la struttura e le sue mostre:

Giovedì, sabato e domenica: aperti al mattino dalle 10.00 alle 13.00 e al pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00;

aperti al mattino dalle 10.00 alle 13.00 e al pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00; Venerdì: apertura dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00;

apertura dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00; Ultimo ingresso: consentito fino a 30 minuti prima dell’orario di chiusura.