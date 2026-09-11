Una svolta importante per la qualità dell’acqua nel territorio di Novi Ligure. Presso l’impianto situato nella frazione di Bettole, la società Gestione Acqua ha ufficialmente attivato tutte le linee di filtrazione a carboni attivi. I primi test effettuati confermano un notevole abbattimento delle sostanze PFAS, riportando i valori all’interno delle soglie di tolleranza previste.

I primi risultati dopo l’attivazione

Dal 1° settembre sono entrate regolarmente in funzione le nuove tecnologie di filtraggio a servizio dell’impianto di Bettole. Sebbene le prime analisi siano state condotte a ridosso dell’avviamento del sistema – e quindi in una fase in cui il regime idraulico non si era ancora del tutto consolidato – i riscontri analitici sono estremamente positivi. I dati evidenziano infatti una considerevole riduzione delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS), confermando il rientro dei parametri nei limiti previsti.

Controlli continui e l’impatto della siccità

L’attenzione di Gestione Acqua non si limita all’impianto della frazione novese. I controlli analitici, infatti, stanno proseguendo in maniera capillare su tutta la rete idrica gestita. I tecnici stanno monitorando la situazione prestando particolare attenzione a specifiche criticità:

Le aree del territorio in cui si sono registrate le maggiori variazioni rispetto al normale assetto idraulico.

Gli squilibri e le variazioni causate dalla condizione di estrema siccità che ha caratterizzato la stagione estiva.

Il coordinamento con le istituzioni

Per garantire la massima sicurezza a tutti i cittadini, la società responsabile del servizio idrico mantiene un coordinamento costante con tutte le Autorità competenti. Questa sinergia si rivela fondamentale per pianificare al meglio i monitoraggi e per decidere in modo tempestivo le conseguenti azioni da intraprendere sugli impianti e sull’intera rete idrica.

Vuoi ricevere la app gratuita di Oggi Cronaca direttamente sul tuo smartphone? Ti basta rispondere “Sì” alla richiesta di attivazione delle notifiche per avere Oggi Cronaca sempre con te. Poi basterà cliccarci sopra per essere indirizzato direttamente alla Home del giornale. Se ce l’hai già, grazie per essere dei nostri!