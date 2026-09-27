Festa nella sede di via Bandello per i nove anni di attività di Azione Tortona, l’associazione nata nove anni fa che ieri, sabato, ha celebrato il traguardo tracciando un bilancio delle iniziative svolte e anticipando le proposte per il futuro. All’incontro, guidato dal presidente dell’associazione e consigliere comunale di Fratelli d’Italia Andrea Mantovani, ha preso parte anche il vicesindaco di Tortona Daniele Calore, esponente dello stesso partito e già candidato con CasaPound nel 2019, per fare il punto sui progetti amministrativi tra sicurezza e politiche sociali. Durante la celebrazione, il presidente Andrea Mantovani ha ripercorso l’impegno civico e politico del gruppo, ribadendo i valori cardine che guidano l’azione sul territorio:

Il bilancio del presidente Mantovani

Centinaia di persone sono passate dalla nostra sede in questi nove anni. Alcuni sono rimasti per un tratto, altri hanno provato a dare lezioni e poi sono spariti, altri ancora hanno contribuito davvero: simpatizzanti, tesserati, militanti, amici e conoscenti. Li ringraziamo tutti, nessuno escluso. Perché nel bene o nel male tutti dovrebbero aver compreso quanto impegno economico e fisico serva per tenere viva un’associazione, tra burocrazia, eventi, responsabilità e sacrifici personali. Molti gruppi, partiti e associazioni durano un paio d’anni al massimo. Eppure noi siamo qui da nove anni, continuando a rimetterci soldi e tempo, aggiungendo impegno straordinario a quello già ordinario dei nostri lavori personali. Lo facciamo perché crediamo che alla politica si debba dare, non prendere. E perché la vita insegna che i risultati arrivano con tempo e sacrificio.

Che si tratti di cultura, sport, sicurezza o identità, siamo stati gli unici in città a portare temi di dibattito principale, a scendere in strada e prenderci anche denunce per aver difeso commercianti e cittadini, anche durante la pandemia. Gli unici a tenere aperta una sede, questa da otto anni, con i nostri mezzi, con i nostri sacrifici e con la nostra costanza. Qualche risultato è stato ottenuto, alcuni progetti sono stati realizzati e altri sono in bozza per essere concretizzati nei prossimi due anni. Certo, qualcuno dirà che si potrebbe fare di meglio o di più, ma intanto noi siamo qui, da nove anni, a fare azioni concrete, spesso anche con mille difficoltà. Le parole le lasciamo agli altri».

Nel corso del suo intervento, Mantovani ha inoltre ribadito con forza come l’identità italiana debba prevalere in ogni ambito della vita comunitaria e politica.

L’intervento del presidente Andrea Mantovani

«In tanti sono passati per celebrare questi anni di presenza sul territorio e per conoscere i progetti futuri – spiega il presidente Andrea Mantovani – Dalle attività culturali dei cineforum e delle presentazioni di libri, alle iniziative di protesta contro i DPCM del governo Conte durante la pandemia; dalle passeggiate per la sicurezza alle iniziative solidali come il doposcuola sociale, le riqualifiche dei parchi e le raccolte di giocattoli e alimenti per le famiglie in difficoltà. Sono azioni concrete – prosegue Mantovani – portate avanti con dedizione, impegno costante e sacrificio personale, anche nei momenti più difficili. In questo periodo storico è fondamentale mantenere la rotta, individuando in Fratelli d’Italia l’unico partito che, a livello locale e nazionale, può sostenere le nostre istanze: dal tetto massimo degli stranieri nelle scuole alla reintroduzione del nucleare; dal progetto DDSU per aumentare la sicurezza urbana. Con Fratelli d’Italia la nostra associazione può essere determinante nei progetti sociali, portando la voce della comunità all’interno delle istituzioni, con l’unico obiettivo di contribuire al bene della città. Non dobbiamo farci ingannare da nuovi partiti che rischiano solo di disperdere voti.

Le proposte per la città nel 2027

Guardando al prossimo biennio, Mantovani ha illustrato due obiettivi programmatici che l’associazione intende portare a compimento:

La proposta affinché nel 2027 il Comune di Tortona istituisca la figura del dirigente delegato della sicurezza urbana.

La realizzazione auspicata di una palestra all’aperto all’interno del parco del Castello, nell’area dell’ex colonia solare.

L’intervento del vicesindaco Calore

A prendere la parola è stato poi il vicesindaco Daniele Calore, che ha evidenziato la compattezza della maggioranza e gli interventi in cantiere per la comunità:

La conferma di un centrodestra unito che ha realizzato molte iniziative congiunte e che continuerà a lavorare insieme su nuove progettualità.

La massima attenzione dedicata al tema della sicurezza urbana.

Il sostegno concreto alle fasce deboli della popolazione, ricordando come nell’ultimo anno si siano registrate 120 persone in più seguite dai servizi sociali comunali.

La necessità di mettere in campo politiche più eque e mirate che riequilibrino i costi della spesa sociale affinché risultino giusti ed equilibrati.

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