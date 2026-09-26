In occasione delle Giornate del Patrimonio, la sala convegni della Biblioteca civica di Tortona ha fatto da cornice all’incontro “Oltre la Pennellata: Scienza e tecnica in Pellizza”, alla presenza dell’assessore alla cultura Fabio Morreale e della dirigente Manuela Marini. Protagoniste dell’evento tre giovani eccellenze locali dell’Istituto di Istruzione Superiore “Marconi” – Katerina Basso, Giada Censi e Cristina Zamboni – che, guidate dalla professoressa Nadia Semino, hanno ripercorso l’entusiasmante avventura scientifica culminata con prestigiosi traguardi nazionali e internazionali.

I prestigiosi riconoscimenti da Milano a Pechino

Durante l’incontro è stato ripercorso il cammino delle tre studentesse, capaci di distinguersi nei contesti scientifici più autorevoli:

La vittoria e la premiazione a Milano durante la 38ª edizione del concorso “I giovani e le scienze”, promosso dalla FAST (Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche).

La partecipazione a Pechino, dal 23 al 31 luglio, in rappresentanza ufficiale dell’Italia all’International Exhibition for Young Inventors (IEYI 2026).

Il conseguimento della prestigiosa Menzione d’Onore assegnata dalla giuria scientifica internazionale in terra asiatica.

Il progetto: diagnostica non invasiva su “Membra stanche”

Al centro dell’indagine scientifica delle studentesse tortonesi vi è un innovativo protocollo di diagnostica chimica applicato al celebre dipinto “Membra stanche” di Giuseppe Pellizza da Volpedo:

Applicazione di tecniche analitiche all’avanguardia quali FORS, XRF e riflettografia IR.

Studio approfondito della composizione dei materiali e dei pigmenti scelti dall’artista senza alterare né intaccare direttamente la superficie pittorica.

Valorizzazione della chimica al servizio della tutela e della conservazione dei beni culturali.

Le tappe della ricerca

L’iter delle giovani ricercatrici del laboratorio di chimica del “Marconi” ha preso il via nel marzo 2025, sviluppando un’indagine diagnostica abbinata al patrimonio artistico resa possibile grazie al supporto del professor Aceto e alla collaborazione della Fondazione Cerutti di Torino, che ha messo generosamente a disposizione l’opera del maestro volpedese.

Vuoi ricevere la app gratuita di Oggi Cronaca direttamente sul tuo smartphone? Ti basta rispondere “Sì” alla richiesta di attivazione delle notifiche per avere Oggi Cronaca sempre con te. Poi basterà cliccarci sopra per essere indirizzato direttamente alla Home del giornale. Se ce l’hai già, grazie per essere dei nostri!