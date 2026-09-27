Domenica 27 settembre, la città di Imperia ospiterà un appuntamento letterario dedicato all’avventura e all’illustrazione. A partire dalle ore 18:00, la suggestiva cornice di Piazza Roma farà da sfondo alla presentazione del libro “Il Gambero psichedelico – Una leggendaria avventura dal mar dei Caraibi al mar Ligure”, scritto e presentato al pubblico dall’autore Luca Valentini. L’evento, ribattezzato “Shrimp Day”, offrirà ai partecipanti l’opportunità di immergersi nelle vicende di questa originale storia.

Disegni originali realizzati dal vivo Ad arricchire l’incontro letterario non ci saranno solo le parole dell’autore. L’evento vedrà infatti la partecipazione speciale di Timothy Oddera, in arte “Brivido Cosmico”, l’illustratore che ha curato la veste grafica del volume. Per l’occasione, Oddera si esibirà in una sessione artistica dal vivo, realizzando sul posto alcuni disegni originali che saranno dedicati e messi a disposizione del pubblico presente in piazza. All’iniziativa è legata anche la realtà locale di “Comics & Games Imperia”, presente tra i promotori.

Il riepilogo dell’appuntamento L’incontro è aperto a tutti i curiosi e agli appassionati di narrativa illustrata. Di seguito tutte le informazioni essenziali per assistere alla presentazione:

Evento: “Shrimp Day” – Presentazione del libro “Il Gambero psichedelico”

“Shrimp Day” – Presentazione del libro “Il Gambero psichedelico” Data: Domenica 27 settembre

Domenica 27 settembre Orario: Ore 18:00

Ore 18:00 Luogo: Piazza Roma, Imperia

Piazza Roma, Imperia Ospiti: Luca Valentini (autore) e Timothy Oddera (illustratore)

Luca Valentini (autore) e Timothy Oddera (illustratore) Attività speciali: Realizzazione di disegni originali dal vivo