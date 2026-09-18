Domenica 20 settembre Tortona vivrà una mattinata all’insegna dello sport con la “Nova Run”, gara podistica competitiva organizzata dall’ASD DK Runners. La partenza è fissata alle ore 9:00, mentre l’arrivo dei concorrenti è previsto intorno alle ore 11:00 presso la Nova Arena, in strada comunale Bosco. Per consentire lo svolgimento della manifestazione in piena sicurezza, il Comune ha disposto una serie di modifiche temporanee alla circolazione che interesseranno un’ampia parte della viabilità cittadina.

Il percorso della competizione

Il tracciato della gara attraverserà diversi quartieri e snodi cruciali di Tortona. Gli atleti transiteranno lungo le seguenti vie:

Strada comunale Bosco

SS 211 della Lomellina e SS 10 Padana Inferiore

Strada statale per Alessandria e corso Alessandria

Corso Repubblica, largo Europa e largo Carabinieri d’Italia

Via Emilia, via Sacro Cuore, via Brighenti e via Silla

Corso San Pilotti, via Arzani, piazza Roma, corso Don Orione e via Marsala

Sospensione del traffico e regole per i veicoli

Le limitazioni alla circolazione saranno temporanee e strettamente legate al passaggio degli atleti. In ciascun punto del percorso, le strade saranno chiuse almeno cinque minuti prima del transito del primo concorrente. La sospensione del traffico non supererà i dieci minuti dal passaggio del battistrada, salvo la necessità di mantenere il blocco per consentire il passaggio degli atleti ancora in gara.

Durante il transito della corsa sarà vietato ai veicoli non autorizzati immettersi sul percorso. I conducenti provenienti dalle strade laterali dovranno obbligatoriamente arrestarsi e seguire le indicazioni fornite dagli agenti di Polizia e dal personale dell’organizzazione. Il divieto di attraversare la carreggiata è esteso anche ai pedoni. Per ridurre al minimo le interferenze con la normale viabilità, saranno predisposti preavvisi e sbarramenti alle principali intersezioni a monte del percorso (in particolare su SS 10, corso Repubblica, corso Garibaldi, corso Alessandria, largo Carabinieri d’Italia, via Emilia e via Arzani).

I divieti di sosta

Per garantire gli spazi necessari all’evento, dalle ore 7:00 alle ore 10:30 di domenica mattina entrerà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata in alcuni tratti specifici delle seguenti strade:

Corso Repubblica

Via Emilia

Piazza Roma

Corso Don Orione

Via Marsala

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