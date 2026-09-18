Sabato 19 e domenica 20 settembre 2026, San Bartolomeo al Mare diventerà la capitale ligure delle due ruote tassellate. Il Moto Club Imperia ha infatti organizzato un grande fine settimana dedicato ai motori, che culminerà con la 4ª prova del Campionato Regionale Ligure Enduro in abbinamento al Trofeo Master Beta, portando sul territorio agonismo, spettacolo e una profonda passione per lo sport.

Due prove speciali tra tecnica e natura

I piloti iscritti alla competizione saranno chiamati ad affrontare una gara tecnica e impegnativa, sviluppata nel suggestivo paesaggio dell’entroterra del Ponente ligure. Il cuore della sfida si concentrerà su due spettacolari prove speciali:

Pairola

Conna

I tracciati, che attraversano i territori comunali di San Bartolomeo al Mare, Villa Faraldi e Andora, sono stati accuratamente scelti e preparati per offrire ai piloti un’autentica sfida. L’obiettivo è quello di valorizzare contemporaneamente le qualità tecniche dei motociclisti e la straordinaria bellezza del territorio.

Il programma agonistico

Il fine settimana dedicato all’enduro si articolerà su due giornate:

Sabato 19 settembre: giornata interamente dedicata alle attività preliminari della manifestazione.

giornata interamente dedicata alle attività preliminari della manifestazione. Domenica 20 settembre: partenza della gara vera e propria alle ore 8:30. I concorrenti si daranno battaglia per conquistare punti preziosi validi sia per il Campionato Regionale Ligure che per il Trofeo Master Beta.

Sport e territorio: l’impegno e i ringraziamenti

Per il Moto Club Imperia (“Passione per l’enduro, amore per il territorio”) la manifestazione rappresenta un grande sforzo organizzativo, finalizzato a coniugare l’agonismo con la promozione delle eccellenze paesaggistiche dell’entroterra imperiese. Un evento reso possibile dall’indispensabile contributo di volontari, collaboratori, enti, amministrazioni e proprietari dei terreni.

Gli organizzatori hanno inoltre rivolto un sentito ringraziamento ai numerosi sponsor e alle realtà commerciali locali che hanno creduto nell’iniziativa, rendendola realizzabile. Tra questi figurano:

Gelateria Anita, Gelateria Splash e Peccati di Gola.

Federalberghi (Hotel Europa; Bellavista; La Marina; Bergamo Mare; Mayola; Fortuna; Villa San Giuseppe; Delle Rose; Piccolo Hotel Le Palme).

Il Muro, Lo Sbrano, Bar Maracanà, Bar Roberta, Bar C’era una Volta.

A Ca’ del Bro, Andiamo da Michi, Ristorante L’Alpino, Birreria Deiluz.

CRAI di Sansalone Antonio & C., Costa Ligure, Colori Roggero, Agenzia Mondial.

Azienda Agricola Enrico Dario e Azienda Agricola La Ginestraia.

Plando, Nuova Calzamiglia, Lirard Flower, 2E Moto, Nox Riders, La Sempreviva e De Luca Gomme.

Hakx, Amoretti Assicurazioni, Simonazzi Consulting & Yacht Solutions, Optimus Edilizia Generale e Monaco Red Sails.

L’invito è ora rivolto a tutti gli appassionati: motori accesi e gas aperto per godersi il grande spettacolo sulle speciali di Pairola e Conna.

Vuoi ricevere la app gratuita di Oggi Cronaca direttamente sul tuo smartphone? Ti basta rispondere “Sì” alla richiesta di attivazione delle notifiche per avere Oggi Cronaca sempre con te. Poi basterà cliccarci sopra per essere indirizzato direttamente alla Home del giornale. Se ce l’hai già, grazie per essere dei nostri!