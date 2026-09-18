Il Comune di Levanto si prepara a ospitare un importante appuntamento culturale che vede protagonista un’eccellenza tortonese. Sabato 19 settembre alle ore 21:00, presso la suggestiva cornice della Loggia Medioevale di piazza del Popolo, si terrà la conferenza “ARCADIA. I misteri della bellezza tra arte e letteratura”. L’evento sarà l’occasione per presentare al pubblico il nuovo saggio dello studioso, giornalista e scrittore Giacomo Maria Prati, autore nato a Tortona e attuale dirigente alla Pinacoteca di Brera a Milano.

Un viaggio letterario tra i capolavori

Il cuore della serata ruoterà attorno alla presentazione dell’ultima fatica letteraria di Prati, intitolata Arcadia, 13 divagazioni da Omero a Carmelo Bene. L’opera propone un affascinante viaggio di approfondimento attraverso celebri capolavori dell’arte e della letteratura, riletti e interpretati con sguardi nuovi e appassionanti.

Ad arricchire l’incontro, a ingresso completamente gratuito, saranno le letture tematiche curate dalla professoressa Rita Caserta. L’iniziativa è stata organizzata e promossa grazie a una fitta rete di collaborazioni sul territorio:

Comune di Levanto

Club Unesco Cinque Terre

Associazione Maresuoni

Libreria Corrado Oppecini

Giacomo Maria Prati: un orgoglio tortonese

Nato a Tortona nel 1971, Giacomo Maria Prati vanta un profilo di altissimo livello nel panorama culturale e istituzionale. Attualmente lavora presso la Pinacoteca di Brera, dove ricopre il ruolo di funzionario responsabile del settore affari generali, legali e relazioni istituzionali.

Oltre all’impegno direttivo, Prati affianca una profonda vocazione come saggista e giornalista, distinguendosi per un’intensa produzione intellettuale:

È autore di ben ventisei libri, opere focalizzate sullo studio del mito greco, sul simbolismo, sulla spiritualità cristiana e sull’ermeneutica dell’arte, della mitografia e della letteratura epico-eroica.

Collabora attivamente con la rivista americana Meer.

Fornisce contributi editoriali per la piattaforma digitale Il Vaso di Pandora.