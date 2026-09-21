Sabato 26 settembre 2026, alle ore 18:00, la suggestiva Cripta del Santuario della Madonna della Guardia di Tortona farà da cornice a un importante evento musicale e culturale. L’appuntamento vedrà protagonista il pregevole organo a canne “Führer 1959”, inaugurato e collocato in questa sede proprio lo scorso anno, per un grande concerto dedicato alla memoria di Paolo Perduca.

L’esibizione e la rassegna

A dare voce allo storico strumento sarà il Maestro Alberto Do, organista titolare della Basilica. L’esibizione tortonese si inserisce all’interno della XLVII Stagione internazionale di concerti sugli organi storici della provincia di Alessandria, una prestigiosa rassegna musicale promossa sul territorio dall’associazione “Amici dell’Organo”.

Un’esperienza a tutto tondo

L’incontro promette di unire l’aspetto prettamente musicale a quello della divulgazione culturale e tecnica. Il programma della serata prevede infatti:

Il concerto d’organo tenuto dal M° Alberto Do.

Una breve visita guidata successiva all’esibizione, pensata per permettere al pubblico di scoprire da vicino i dettagli, le caratteristiche e il funzionamento del pregevole strumento del 1959.