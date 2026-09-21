Un furto lampo sventato grazie alla prontezza della proprietaria e al tempestivo intervento delle forze dell’ordine. I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Imperia, in collaborazione con le Stazioni di Imperia e Dolcedo, hanno denunciato in stato di libertà un 36enne residente nel golfo Dianese, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile del furto aggravato di una bicicletta elettrica parcheggiata in piazza Dante.

La dinamica del furto e l’allarme

Il episodio si è verificato sabato scorso, attorno all’ora di pranzo. La proprietaria aveva lasciato la propria e-bike in uno degli appositi stalli di piazza Dante per recarsi rapidamente in un negozio vicino insieme alla figlia. Non ritenendo necessario legarla a causa della brevità della commissione, la donna non immaginava di attirare l’attenzione di un malintenzionato.

Il furto è avvenuto quasi in diretta:

Il ladro ha notato la disattenzione e si è impossessato immediatamente del mezzo, dileguandosi.

La proprietaria, accortasi subito dell’accaduto, ha immediatamente allertato il N.U.E. 112.

L’intervento dei Carabinieri e la restituzione

La Centrale Operativa dell’Arma ha gestito la situazione facendo convergere rapidamente diverse pattuglie nell’area di piazza Dante. Grazie alla mobilitazione tempestiva, i militari hanno rintracciato e identificato l’autore del furto in tempi brevissimi, recuperando la bicicletta elettrica.

La e-bike è stata prontamente restituita alla giovane mamma presso gli uffici di viale Giacomo Matteotti, dove la vittima si era recata per formalizzare la denuncia. Oltre alla denuncia in stato di libertà per furto aggravato, nei confronti del 36enne è scattata la segnalazione alla Questura locale per l’emissione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nella città di Imperia. Il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari, pertanto l’indagato è da considerarsi presunto innocente fino a sentenza definitiva.

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