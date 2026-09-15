Prosegue a Tortona il calendario di appuntamenti legati al progetto “12×12 Donne”, l’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale per mantenere alta l’attenzione sui temi della parità di genere, della prevenzione della violenza e del rispetto dei diritti. Il prossimo evento, in programma venerdì 18 settembre alle ore 17:30 presso la Biblioteca Civica, proporrà un momento di lettura e profonda riflessione sul complesso equilibrio tra relazioni sentimentali e libertà personale.

L’incontro in Biblioteca: amore e autonomia

L’appuntamento, ospitato negli spazi di via Ammiraglio Mirabello 1, si intitola “Non aver paura della mia libertà – Il difficile equilibrio tra ‘l’amore’ di un uomo e la libertà della donna”. Al centro dell’iniziativa ci sarà l’analisi del delicato rapporto tra sentimenti, legami e libertà, ponendo una particolare attenzione sulla fondamentale necessità di riconoscere e preservare costantemente l’autonomia della donna all’interno della relazione affettiva.

I protagonisti e le voci dell’evento

L’incontro, aperto al pubblico con ingresso libero e gratuito, si svilupperà in modo corale:

Le letture e i momenti di riflessione saranno affidati alle voci di Rosaria Cassarà e Gianni Marchesotti , in sinergia con UNITRE Tortona.

e , in sinergia con UNITRE Tortona. Il dibattito sarà condotto e moderato da Giordana Tramarin, assessore alle Pari Opportunità del Comune di Tortona.

La rete istituzionale dietro “12×12 Donne”

L’evento di venerdì si inserisce a pieno titolo nel percorso annuale promosso dal Comune di Tortona che, attraverso occasioni di approfondimento costanti, mira a sensibilizzare la cittadinanza affrontando la vasta tematica delle pari opportunità da molteplici prospettive.

L’intero progetto è il risultato di un lavoro di rete e di stretta collaborazione con la Consulta Comunale per le Pari Opportunità e la Non Discriminazione. Il ciclo di incontri gode inoltre del patrocinio della Provincia di Alessandria e della Commissione Regionale per le Pari Opportunità tra Uomo e Donna.