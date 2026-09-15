Venerdì 18 settembre 2026, diverse zone della città di Alessandria saranno interessate da un’interruzione programmata dell’erogazione di energia elettrica. Il disservizio temporaneo, previsto nella fascia pomeridiana tra le ore 14:30 e le 19:00, è stato disposto per consentire a e-distribuzione la regolare esecuzione di alcuni lavori di manutenzione sugli impianti locali.

Le vie e i civici interessati

Per permettere l’intervento dei tecnici in totale sicurezza, l’erogazione della corrente verrà sospesa in porzioni specifiche del territorio cittadino. Di seguito l’elenco dettagliato delle vie e dei numeri civici coinvolti dai lavori:

Viale Medaglie d’Oro: civici 29, da 37 a 39, da 43 a 49, da 53 a 57, 53B, 22, 26, 30, da 34 a 40, 44 e area cantiere.

civici 29, da 37 a 39, da 43 a 49, da 53 a 57, 53B, 22, 26, 30, da 34 a 40, 44 e area cantiere. Via Giotto: civici 1, 2 e da 6 a 10.

civici 1, 2 e da 6 a 10. Via Lanzavecchia: civici da 1 a 3.

civici da 1 a 3. Piazza Mentana: civici 1 e 20.

civici 1 e 20. Via Galilei: civici 1 e 2.

civici 1 e 2. Via Napoli: civico 52.