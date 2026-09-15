Il Comune di Diano Marina ha approvato una formale rettifica all’affidamento dei lavori di manutenzione del verde scolastico recentemente annunciati. L’intervento di ripristino delle aiuole, in un primo momento assegnato per un errore materiale alla Scuola Materna di località Cioso Canepa, verrà in realtà effettuato presso le aree verdi dell’Asilo Nido di via G. Rossini. Una svista amministrativa che gli uffici comunali hanno prontamente corretto, verosimilmente proprio a seguito della lettura dell’articolo pubblicato nei giorni scorsi dalla nostra testata.
L’errore burocratico e la correzione
Come si evince dai nuovi atti del Settore Lavori Pubblici, Manutenzione e Ambiente, la precedente determinazione indicava erroneamente la scuola di Cioso Canepa come luogo designato per il cantiere. La ditta incaricata dell’esecuzione, la “Tree Service” di Massimo Lupi con sede a Villa Faraldi, ha provveduto ad aggiornare formalmente il proprio preventivo in data 14 settembre.
Di conseguenza, l’Amministrazione comunale è tempestivamente intervenuta rettificando i documenti ufficiali, al fine di chiarire in modo definitivo che il luogo esatto in cui avverrà il ripristino riguarda esclusivamente l’Asilo Nido cittadino.
Le conferme sull’appalto
Nonostante il doveroso cambio di indirizzo e la correzione documentale, restano inalterati tutti gli altri aspetti dell’affidamento stabiliti in precedenza dal Comune:
- L’impresa esecutrice a cui sono stati affidati i lavori di sistemazione delle aiuole rimane invariata.
- L’impegno generale assunto per l’intervento all’interno del corrente esercizio finanziario viene integralmente mantenuto.
- L’intera procedura continua a essere supervisionata dai referenti del settore comunale preposto ai lavori pubblici e alla manutenzione.