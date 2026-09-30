Due giornate pensate per stare al fianco di mamme, papà e famiglie nei primi mesi dopo l’arrivo di un figlio, offrendo spazi accoglienti di dialogo e risposte concrete da parte degli esperti. In occasione della Settimana per l’Allattamento Materno (SAM), promossa a livello nazionale dal Movimento Allattamento Materno Italiano (MAMI), l’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria promuove una doppia iniziativa in programma giovedì 1° ottobre e martedì 6 ottobre. L’obiettivo delle strutture di Ginecologia e Ostetricia e di Terapia Intensiva Neonatale è fornire supporto pratico e strumenti utili per affrontare con serenità e piena consapevolezza le sfide quotidiane legate alla cura del neonato e all’allattamento.

Merenda e condivisione al Presidio Infantile “Cesare Arrigo”

Il ciclo di appuntamenti prenderà il via giovedì 1° ottobre alle ore 16:00 presso il Presidio Infantile “Cesare Arrigo”. L’incontro è promosso dalla Struttura Complessa TIN-Neonatologia insieme all’ambulatorio infermieristico “Tutte Coccole”, che hanno ideato un pomeriggio dedicato all’ascolto e alla vicinanza reciproca.

Davanti a una merenda informale, mamme e papà potranno:

raccontare le proprie emozioni e le fatiche quotidiane;

scambiarsi esperienze e soluzioni pratiche che si stanno rivelando efficaci;

condividere piccoli traguardi e strategie per gestire le prime settimane a casa;

confrontarsi alla pari con altri genitori che stanno attraversando la stessa fase di vita.

“E adesso… come si fa?”: confronto pratico al Presidio Civile

Il secondo appuntamento si terrà martedì 6 ottobre, dalle ore 14:30 alle 16:00, presso la Struttura Complessa di Ostetricia e Ginecologia, situata al primo piano del Presidio Civile dell’Ospedale di Alessandria. L’incontro, dal titolo emblematico “E adesso… come si fa? Allattamento: parliamone senza filtri”, punta a fare chiarezza su tutti gli aspetti operativi dell’allattamento e sui dubbi più frequenti che si presentano dopo il parto.

Lontano dall’impostazione di una lezione teorica frontale, l’evento proporrà attività interattive con il personale specializzato:

un momento di “vero o falso” per smontare i falsi miti e i pregiudizi più diffusi sull’allattamento materno;

la preparazione della “borsa dell’allattamento”, per distinguere gli accessori realmente necessari da quelli superflui;

una sessione pratica incentrata sulle diverse posizioni per allattare, per consentire alle madri di provare e scegliere la postura più comoda e naturale per sé e per il piccolo;

la “scatola delle domande”, strumento pensato per raccogliere in forma aperta dubbi, timori o incertezze senza alcun timore di giudizio;

il momento conclusivo “una cosa che vorrei ricordare”, in cui ciascuna partecipante fisserà un consiglio chiave o un pensiero rassicurante da portare nella vita di tutti i giorni.

Informazioni pratiche, prenotazioni e rinfresco

Per prendere parte all’incontro di martedì 6 ottobre al Presidio Civile è richiesta la prenotazione telefonica:

Telefono per prenotazioni: 0131 206344

0131 206344 Conclusione dell’evento: al termine delle attività verrà offerto un piccolo rinfresco a tutti i presenti.

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