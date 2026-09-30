In occasione del decennale della scomparsa di Umberto Eco e a ottocento anni dalla morte di San Francesco d’Assisi, la città di Alessandria ospita un evento culturale di eccezionale rilievo che unisce musica colta, letteratura e suggestioni visive d’avanguardia. Giovedì 1° ottobre 2026, alle ore 18:00, l’Auditorium “M. Pittaluga” del Conservatorio “A. Vivaldi” in via Parma 1 farà da cornice allo spettacolo multidisciplinare “Variazioni su San Francesco – dai Fioretti a Umberto Eco”, nuovo prestigioso appuntamento inserito nel cartellone del XVII Festival Internazionale “Alessandria Barocca e non solo…”. L’iniziativa intende celebrare la straordinaria eredità intellettuale del celebre scrittore e semiologo proprio nella sua terra d’origine, intrecciandola con la figura del Santo Patrono d’Italia attraverso il talento di interpreti e creativi affermati a livello internazionale.

Una produzione multidisciplinare tra pianoforte, drammaturgia e visual art

L’appuntamento non si configura come una tradizionale commemorazione, ma come una complessa opera scenica dove linguaggi espressivi differenti dialogano tra loro per dare vita a un’esperienza immersiva.

La struttura dello spettacolo vede protagonisti artisti di primo piano:

Al pianoforte Vincenzo Maltempo: guiderà il pubblico lungo un raffinato itinerario musicale che attraversa secoli di storia della composizione, spaziando dalle partiture di Bach e Händel a Schubert e Franck, fino al misticismo contemporaneo di Pärt e al virtuosismo di Liszt;

guiderà il pubblico lungo un raffinato itinerario musicale che attraversa secoli di storia della composizione, spaziando dalle partiture di Bach e Händel a Schubert e Franck, fino al misticismo contemporaneo di Pärt e al virtuosismo di Liszt; Drammaturgia e narrazione affidate a Pietro Mercogliano: filologo e curatore editoriale, condurrà il filo narrativo del testo mettendo in dialogo la tradizione medievale dei Fioretti con il pensiero e le pagine di Umberto Eco;

filologo e curatore editoriale, condurrà il filo narrativo del testo mettendo in dialogo la tradizione medievale dei Fioretti con il pensiero e le pagine di Umberto Eco; Dimensione visiva a cura di Paolo Mercogliano: professionista attivo nelle produzioni internazionali per emittenti e major globali quali Netflix, Disney e BBC, firmerà le immagini e l’apparato visivo a completamento dell’opera.

Sinergie istituzionali per la grande cultura ad Alessandria

La manifestazione vede la partecipazione e il plauso del Presidente dell’Associazione, Dott. Matteo Costa, e del Direttore Artistico della rassegna, Maestro Daniela Demicheli. L’evento di punta del festival è stato reso possibile grazie alla fondamentale collaborazione del Conservatorio Statale di Musica “A. Vivaldi” e al sostegno congiunto della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e del Comune di Alessandria, confermando l’impegno comune nel promuovere iniziative capaci di proiettare la cultura alessandrina su scenari di respiro internazionale.

Scheda dell’evento, prenotazioni e contatti

Di seguito il riepilogo delle informazioni utili per assistere allo spettacolo:

Evento: Spettacolo multidisciplinare “Variazioni su San Francesco – dai Fioretti a Umberto Eco” (XVII Festival Internazionale “Alessandria Barocca e non solo…”);

Spettacolo multidisciplinare “Variazioni su San Francesco – dai Fioretti a Umberto Eco” (XVII Festival Internazionale “Alessandria Barocca e non solo…”); Data e ora: Giovedì 1° ottobre 2026 alle ore 18:00;

Giovedì 1° ottobre 2026 alle ore 18:00; Luogo: Auditorium “M. Pittaluga” del Conservatorio “A. Vivaldi”, via Parma 1, Alessandria;

Auditorium “M. Pittaluga” del Conservatorio “A. Vivaldi”, via Parma 1, Alessandria; Ingresso: Libero, con prenotazione vivamente consigliata;

Libero, con prenotazione vivamente consigliata; Segreteria Artistica: Marcello Bianchi;

Marcello Bianchi; Prenotazioni telefoniche e informazioni: 347 0867632;

347 0867632; Posta elettronica: alessandriabaroccaenonsolo@gmail.com.

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