Difendere chi rispetta le regole e opera nell’onestà. Con questo obiettivo prioritario, durante i mesi estivi, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Imperia ha intensificato i controlli economici sul territorio. L’attenzione delle Fiamme Gialle si è concentrata in particolar modo sugli esercizi commerciali dislocati lungo la costa della Riviera dei Fiori, l’area maggiormente interessata dal grande afflusso turistico stagionale, per contrastare la piaga del lavoro nero e la mancata emissione degli scontrini.

La tutela della concorrenza e dei lavoratori

L’azione dei militari è stata mirata a tutelare le libertà economiche dei cittadini e il tessuto imprenditoriale sano. Intervenire sul lavoro nero e irregolare significa non solo proteggere i lavoratori da forme di sfruttamento, ma anche contrastare chi cerca di ridurre illegalmente i propri costi organizzativi e fiscali per massimizzare i profitti, ottenendo così un ingiusto e sleale vantaggio competitivo sul mercato a discapito delle aziende oneste.

I numeri dei controlli estivi

Nel corso delle operazioni, i finanzieri hanno verificato con attenzione il rispetto degli obblighi relativi alla memorizzazione e alla trasmissione telematica dei corrispettivi, passaggi fondamentali per garantire la corretta certificazione delle vendite. Il bilancio complessivo dei controlli ha fatto registrare i seguenti numeri:

Oltre 270 attività commerciali ispezionate.

ispezionate. 222 violazioni complessivamente contestate (di cui ben 164 per omessa memorizzazione dei corrispettivi).

complessivamente contestate (di cui ben 164 per omessa memorizzazione dei corrispettivi). 469 lavoratori identificati sul posto.

identificati sul posto. 22 lavoratori risultati completamente “in nero”, ovvero impiegati senza alcun regolare rapporto di lavoro.

risultati completamente “in nero”, ovvero impiegati senza alcun regolare rapporto di lavoro. 2 lavoratori risultati “irregolari”.

Proposta di sospensione per un’attività

Le irregolarità riscontrate hanno portato a conseguenze dirette. Per un esercizio commerciale, in particolare, i militari hanno proposto all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Imperia l’applicazione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale: il locale, infatti, impiegava “in nero” una percentuale superiore al 10% del totale dei lavoratori assunti.

Le operazioni condotte durante l’estate testimoniano la costante attenzione rivolta dal Corpo alle dinamiche socio-economiche del territorio imperiese, a conferma di un impegno quotidiano a difesa della legalità, della giustizia e a tutela dei consumatori e delle imprese che lavorano nel rispetto delle regole.

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