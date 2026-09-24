Favorire una corretta relazione tra uomo e animale e promuovere la cultura del possesso responsabile: l’Ufficio Welfare Animale del Comune di Alessandria, in collaborazione con il Servizio Veterinario Area A – Sanità Animale dell’ASL AL e l’Associazione Tutela Animale, promuove un percorso formativo per il conseguimento del “Patentino per proprietari di cani”. Le lezioni, articolate tra momenti teorici e prove pratiche, si terranno nelle giornate di sabato 10, domenica 11 e sabato 17 ottobre 2026.

Obiettivi e destinatari del corso

Il percorso formativo si propone di guidare i partecipanti verso una maggiore consapevolezza, affrontando le normative di settore, i doveri civili e penali e le caratteristiche etologiche e fisiologiche del cane, così da interpretarne correttamente il linguaggio e prevenire condotte indesiderate.

La partecipazione è aperta a diverse categorie:

È a partecipazione volontaria per tutti i cittadini che possiedono già un cane (con la possibilità di portarlo con sé durante le lezioni) o per chi intende adottarne o acquistarne uno.

È obbligatoria per i detentori di cani formalmente classificati a rischio o potenzialmente pericolosi dalle autorità competenti.

Al termine del ciclo di incontri è previsto un test di verifica curato dal servizio veterinario ufficiale, indispensabile per il rilascio finale del patentino.

Calendario, sedi e modalità di iscrizione

L’iniziativa prevede una suddivisione delle attività in base alla tipologia di lezione:

Parte teorica: presso il Centro d’Incontro Galimberti, in via G. Pochettini 12.

presso il Centro d’Incontro Galimberti, in via G. Pochettini 12. Parte pratica: all’interno dell’Area di sgambamento del Canile Sanitario, in viale Teresa Michel.

Le domande di ammissione devono essere inoltrate entro martedì 6 ottobre 2026 all’indirizzo email welfare.animale@comune.alessandria.it, indicando:

Nome e cognome.

Dati anagrafici.

Motivo della partecipazione (specificando se proprietari o detentori di cani individuati ai sensi dell’articolo 1, comma 6 dell’Ordinanza Ministeriale del 3 marzo 2009).

In caso di presenza del proprio cane: numero di microchip, razza e possesso del libretto sanitario.

Le parole dell’Assessora Cazzulo

«La convivenza con gli animali da compagnia rappresenta ormai una componente importante della nostra realtà cittadina e richiede attenzione, consapevolezza e responsabilità da parte di tutta la comunità. Per questo l’Amministrazione ha scelto di promuovere una strategia che unisce formazione, servizi e collaborazione con le realtà del territorio. L’attivazione del corso per il conseguimento del ‘Patentino per proprietari di cani’ rappresenta un importante strumento per diffondere una cultura del possesso responsabile e favorire una convivenza sempre più sicura e rispettosa tra persone e animali. Desidero esprimere il mio apprezzamento per questa iniziativa e ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla sua realizzazione: i volontari e le volontarie del Canile, il Centro Incontri Galimberti per la disponibilità e il Servizio Welfare Animale del Comune. È attraverso questa collaborazione che possiamo costruire una maggiore consapevolezza e una convivenza armoniosa tra cittadini e animali nel nostro contesto urbano», dichiara l’Assessora alla Tutela Animale Roberta Cazzulo.

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