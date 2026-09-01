Dopo il grande successo riscosso nelle precedenti escursioni dei mesi estivi, mercoledì 2 settembre 2026 torna a grande richiesta l’appuntamento con “Extra Omnes – Alla scoperta di Diano Marina”. Il Museo Civico del Lucus Bormani ripropone questa affascinante visita guidata in notturna, pensata per accompagnare il pubblico alla riscoperta dei luoghi, dell’arte e dei personaggi che hanno segnato in profondità la storia della “Città degli Aranci”.
Un viaggio tra i monumenti storici
Passeggiando lungo le vie del centro, i partecipanti potranno compiere un vero e proprio viaggio nella bimillenaria storia dianese, che verrà raccontata attraverso i suoi edifici più iconici e suggestivi. L’itinerario toccherà infatti numerosi punti di interesse artistico e culturale:
- Il Palazzo del Parco, polo culturale cittadino che ospita il Museo, la Biblioteca Civica e la Sala “Rodolfo Falchi”, dove è attualmente in corso la mostra fotografica “Emozioni in Viaggio” di Mauro Comiotto.
- La chiesa della SS. Annunziata con l’annesso Istituto delle Suore Clarisse.
- La chiesa parrocchiale di S. Antonio Abate.
- Il Monumento ad Andrea Rossi, figura storica nota come il “Pilota dei Mille”.
- L’Oratorio della SS. Annunziata, custode di preziosi affreschi risalenti al Quattrocento.
- I rinomati palazzi nobiliari del centro storico, tra cui spiccano Palazzo Ardoino, Palazzo Maglione e Villa Scarsella.
Informazioni utili e prenotazioni
La visita guidata serale avrà una durata stimata di circa un’ora e mezza. Il ritrovo per tutti i partecipanti è fissato tra le ore 20:45 e le 20:50 (con inizio attività alle ore 21:00) presso l’atrio del Palazzo del Parco, situato in Corso Garibaldi 60 a Diano Marina.
L’iniziativa è stata organizzata, come di consueto, in stretta collaborazione con l’Ufficio Turismo, Sport e Cultura del Comune di Diano Marina e con l’Istituto Internazionale di Studi Liguri. Per prendere parte all’evento è gradita la prenotazione preventiva: gli interessati possono assicurarsi il proprio posto contattando la segreteria al numero telefonico 0183.497621 oppure inviando un’e-mail all’indirizzo museodiano@istitutostudiliguri.191.it.