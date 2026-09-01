Dopo il grande successo riscosso nelle precedenti escursioni dei mesi estivi, mercoledì 2 settembre 2026 torna a grande richiesta l’appuntamento con “Extra Omnes – Alla scoperta di Diano Marina”. Il Museo Civico del Lucus Bormani ripropone questa affascinante visita guidata in notturna, pensata per accompagnare il pubblico alla riscoperta dei luoghi, dell’arte e dei personaggi che hanno segnato in profondità la storia della “Città degli Aranci”.

Un viaggio tra i monumenti storici

Passeggiando lungo le vie del centro, i partecipanti potranno compiere un vero e proprio viaggio nella bimillenaria storia dianese, che verrà raccontata attraverso i suoi edifici più iconici e suggestivi. L’itinerario toccherà infatti numerosi punti di interesse artistico e culturale:

Il Palazzo del Parco , polo culturale cittadino che ospita il Museo, la Biblioteca Civica e la Sala “Rodolfo Falchi”, dove è attualmente in corso la mostra fotografica “Emozioni in Viaggio” di Mauro Comiotto.

, polo culturale cittadino che ospita il Museo, la Biblioteca Civica e la Sala “Rodolfo Falchi”, dove è attualmente in corso la mostra fotografica “Emozioni in Viaggio” di Mauro Comiotto. La chiesa della SS. Annunziata con l’annesso Istituto delle Suore Clarisse.

con l’annesso Istituto delle Suore Clarisse. La chiesa parrocchiale di S. Antonio Abate .

. Il Monumento ad Andrea Rossi , figura storica nota come il “Pilota dei Mille”.

, figura storica nota come il “Pilota dei Mille”. L’ Oratorio della SS. Annunziata , custode di preziosi affreschi risalenti al Quattrocento.

, custode di preziosi affreschi risalenti al Quattrocento. I rinomati palazzi nobiliari del centro storico, tra cui spiccano Palazzo Ardoino, Palazzo Maglione e Villa Scarsella.

Informazioni utili e prenotazioni

La visita guidata serale avrà una durata stimata di circa un’ora e mezza. Il ritrovo per tutti i partecipanti è fissato tra le ore 20:45 e le 20:50 (con inizio attività alle ore 21:00) presso l’atrio del Palazzo del Parco, situato in Corso Garibaldi 60 a Diano Marina.

L’iniziativa è stata organizzata, come di consueto, in stretta collaborazione con l’Ufficio Turismo, Sport e Cultura del Comune di Diano Marina e con l’Istituto Internazionale di Studi Liguri. Per prendere parte all’evento è gradita la prenotazione preventiva: gli interessati possono assicurarsi il proprio posto contattando la segreteria al numero telefonico 0183.497621 oppure inviando un’e-mail all’indirizzo museodiano@istitutostudiliguri.191.it.