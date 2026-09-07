Mercoledì 9 settembre, la suggestiva cornice di Villa Grock a Imperia, sede del Museo del Clown, si trasformerà in un teatro del mistero. Il celebre illusionista e volto noto della televisione italiana, Antonio Casanova, presenterà al pubblico “The Uninvited”. L’atteso evento, che si articolerà in un doppio appuntamento alle ore 19:00 e alle ore 21:00, offrirà ai presenti una serata esclusiva e un’esperienza individuale nel mondo dell’illusionismo.

Nei labirinti della mente

Ideato e condotto dallo stesso Casanova, “The Uninvited” è descritto come un viaggio stupefacente in cui la realtà e la percezione arrivano a confondersi. La particolarità dell’evento risiede nella sua atmosfera: non un classico show da grande platea, ma un’esperienza immersiva, intima e ravvicinata, pensata appositamente per pochi partecipanti. In questo contesto, lo stupore e la magia nascono proprio dal mistero e dal rapporto diretto che si instaura tra l’artista e il suo pubblico.

Le formule di partecipazione

La serata offre diverse modalità per vivere appieno l’atmosfera e gli spazi di Villa Grock. I partecipanti potranno infatti scegliere tra le seguenti opzioni (con agevolazioni previste per i ragazzi dai 9 ai 13 anni):

Spettacolo abbinato a una visita libera del parco.

Spettacolo abbinato a una visita accompagnata.

Possibilità di arricchire l’esperienza prenotando un esclusivo aperitivo prima dell’inizio dello show (opzione con posti limitati).

Informazioni utili

Per prenotare il proprio posto, richiedere l’aperitivo o ricevere maggiori dettagli sulle modalità di accesso all’evento, è necessario contattare gli organizzatori scrivendo all’indirizzo email museiimperia@solidarietaelavoro.it. L’iniziativa vede la collaborazione, tra gli altri, della Città di Imperia, di Imperia Musei e della cooperativa Solidarietà e Lavoro.

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