Titolo opzione 1: Cinema a Tortona: la nuova programmazione del Megaplex Stardust tra grandi uscite e animazione Titolo opzione 2: Dal ritorno di Spiderman alle novità per famiglie: tutti i film e gli orari al Megaplex di Tortona
Da giovedì 3 a lunedì 7 settembre 2026 il Megaplex Stardust, situato all’interno della Città Commerciale “Oasi” di Tortona, rinnova la propria offerta cinematografica con un ricco cartellone che spazia dall’animazione per i più piccoli ai blockbuster d’avventura, passando per commedie brillanti e pellicole drammatiche. Ecco la guida completa con tutte le trame e gli orari di programmazione per ciascun film in sala.
Animazione e avventura per tutta la famiglia
- OceaniaNell’antica Polinesia, Vaiana è la giovane figlia del capo del villaggio di Motunui, una comunità che da generazioni non si spinge oltre la barriera corallina. Quando il cibo scarseggia e la vegetazione inizia a deperire, la ragazza risponde alla chiamata dell’oceano e salpa alla ricerca del semidio Maui per restituire il cuore sottratto alla dea Te Fiti e arrestare una terribile piaga. Un viaggio epico che la porterà a scoprire il proprio coraggio e la propria vera identità.Orari: giovedì e venerdì alle 20:00; sabato alle 17:40 e alle 20:00; domenica alle 15:10, 17:40 e 20:00; lunedì alle 20:00.
- Coyote vs. AcmeChe cosa accadrebbe se Willy il Coyote decidesse di trascinare in tribunale l’azienda Acme per tutti gli ordigni, i congegni e le trappole difettose che per decenni gli sono esplosi tra le mani? Il celebre personaggio dei cartoon passa all’azione legale contro la multinazionale che ha costantemente sabotato i suoi tentativi di catturare Beep Beep, regalando una commedia brillante sulla perseveranza e sui più divertenti fallimenti.Orari: giovedì e venerdì alle 19:30 e alle 21:30; sabato alle 17:30, 19:30 e 21:30; domenica alle 15:30, 17:30, 19:30 e 21:30; lunedì alle 19:30 e alle 21:30.
- Paw Patrol: Missione DinosauriSorpresi da un’insolita tempesta in mare, i celebri cuccioli della squadra Paw Patrol approdano su una remota isola tropicale popolata da creature preistoriche. Qui incontrano Rex, un cucciolo diventato un autentico esperto di dinosauri. La pace del luogo è tuttavia minacciata dalle mire del perfido Humdinger, i cui scavi sconsiderati rischiano di risvegliare un vulcano addormentato: toccherà alla squadra intervenire per salvare ogni forma di vita.Orari: venerdì alle 19:40; sabato alle 17:30; domenica alle 15:20.
Azione, kolossal e fantascienza
- Spiderman: Brand New DaySono trascorsi quattro anni dagli eventi di “No Way Home” e Peter Parker affronta l’età adulta in totale isolamento, avendo cancellato la propria identità dalla memoria delle persone care. Interamente votato a difendere le strade di New York come supereroe a tempo pieno, Peter vede le proprie certezze vacillare quando la pressione quotidiana innesca un’inattesa mutazione fisica, proprio mentre una pericolosa scia di crimini minaccia la metropoli.Orari: tutti i giorni alle 21:30.
- OdisseaTerminato il lungo assedio di Troia grazie all’ingegno del cavallo di legno, Ulisse prende il mare con i suoi compagni per fare ritorno a Itaca. Il tragitto verso casa si trasforma però in una drammatica peregrinazione segnata da mostri marini, tempeste e prove interiori. Nel frattempo, a corte, Penelope adopera tutta la sua astuzia per arginare le insidie dei Proci e di Antinoo, mentre il giovane Telemaco intraprende a sua volta un viaggio di maturazione per ritrovare il padre.Orari: da giovedì a sabato alle 21:30; domenica alle 15:00 e alle 18:00; lunedì alle 21:30.
- The Dog Stars – Le Stelle Dopo la FineIn un contesto post-apocalittico in cui un morbo devastante ha quasi cancellato l’umanità, Hig cerca di sopravvivere rifugiandosi nell’hangar di una pista aerea dismessa in compagnia del suo fedele cane e di un vicino ex militare. Quando il suo apparecchio radiofonico capta un segnale di trasmissione fino ad allora sconosciuto, nel pilota si riaccende la speranza: decide così di mettersi in volo a bordo del suo vecchio monomotore alla ricerca di una comunità superstite a Grand Junction.Orari: giovedì e venerdì alle 20:00; sabato alle 17:30 e alle 20:00; domenica alle 15:20, 17:30 e 20:00; lunedì alle 20:00.
- Train to Busan (vietato ai minori di 14 anni)Durante un viaggio in treno verso Busan, un padre manager assorbito dagli impegni di lavoro cerca di riallacciare i rapporti con la figlia. Poco prima della chiusura delle porte, una giovane donna gravemente ferita riesce a salire a bordo: in pochi istanti si scatena un’epidemia che trasforma i passeggeri in creature fameliche, costringendo i superstiti a una lotta disperata per la vita lungo i vagoni di un convoglio ad alta velocità.Orari: tutti i giorni alle 22:10.
Storie contemporanee e commedie
- Il MalloppoDiego Viani è un ex autore di colpi storici a mano disarmata negli anni Ottanta che, scontata la propria pena, ha scelto di ricominciare aprendo un’osteria a Ferrara. La sua nuova quotidianità, condivisa con l’amico investigatore privato Michele e un singolare tirocinante di nome Alex, viene stravolta dall’improvvisa comparsa di Salamandra: una vecchia conoscenza decisa a recuperare un bottino milionario in lingotti d’oro scomparso nel nulla.Orari: giovedì alle 20:50; venerdì alle 21:20; sabato alle 19:20 e alle 21:20; domenica alle 17:10, 19:20 e alle 21:20; lunedì alle 20:50.
- Fammi il piacereFanny e Thomas formano una coppia solida e complice da oltre vent’anni. Il loro equilibrio coniugale, apparentemente perfetto e invidiabile, viene improvvisamente messo a soqquadro da un’inaspettata confessione intima di Fanny che riapre interrogativi mai affrontati prima, innescando una catena di equivoci e riflessioni a due.Orari: giovedì e venerdì alle 19:50; sabato e domenica alle 17:40 e alle 19:50; lunedì alle 19:50.
- KetticèNella Palermo del 2012, il sedicenne Giulio vive una condizione di profonda apatia, tra disinteresse scolastico e giornate prive di stimoli. A spezzare questa routine è l’incontro con Ketty, una coetanea dall’indole fiera e dallo sguardo inquieto, custode di un forte desiderio di riscatto. I due giovani scoprono un’immediata affinità fondata sulla comune insofferenza verso le imposizioni degli adulti.Orari: giovedì, venerdì e sabato alle 22:10; domenica alle 15:20 e alle 22:10; lunedì alle 22:10.
- Sunny DancerLa diciassettenne Ivy ha un unico desiderio: lasciarsi alle spalle la malattia, le corsie d’ospedale e il pietismo della gente. Costretta dai genitori a trascorrere l’estate in una colonia dedicata ad adolescenti sopravvissuti a percorsi oncologici, la ragazza troverà inaspettatamente un gruppo di compagni capaci di comprenderla fino in fondo, tra confidenze notturne, prime infatuazioni e una rinnovata voglia di vivere.Orari: giovedì e venerdì alle 19:30; sabato alle 17:30 e alle 19:30; domenica alle 21:10; lunedì alle 19:30.