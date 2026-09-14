Sabato 19 settembre debutta una formula inedita di spettacolo viaggiante che porterà il teatro direttamente a bordo del treno regionale in viaggio tra Genova e Ovada. L’iniziativa, intitolata “Meglio in treno”, rappresenta l’evento di punta del fine settimana del Festival “L’Altro Monferrato”, rassegna promossa da AgriTeatro in collaborazione con Naif che quest’anno, per la prima volta, coinvolge anche il territorio ligure. Il cartellone del weekend si arricchisce inoltre con appuntamenti dedicati alla letteratura noir a Campo Ligure e suggestivi concerti all’alba sulle alture di Masone.

“Meglio in treno”: lo spettacolo inizia in carrozza

L’evento di sabato si configura come un happening itinerante e conviviale. L’appuntamento per il pubblico è fissato alle ore 11:00 a Genova, in piazza Acquaverde, davanti all’atrio della stazione. Qui, l’autore e regista Andrea Robbiano accoglierà gli spettatori-viaggiatori con un monologo introduttivo, per poi accompagnarli sul treno regionale 12124 diretto ad Acqui Terme, in partenza alle 11:21.

Una volta a bordo, una carrozza si trasformerà in un piccolo palcoscenico su rotaie. Accanto ai passeggeri siederanno altri tre pendolari molto loquaci (interpretati dagli attori Simone Guarino, Alice Bucciarelli e Michele Puleo), ansiosi di raccontare la loro vita divisa tra provincia e città.

«Nelle parole dei tre protagonisti, che interagiscono ciascuno con i soli viaggiatori seduti accanto a loro, come normali passeggeri, alternandosi tra i vari scompartimenti del vagone per l’intero tragitto, la città sembra vincere su ogni fronte», spiega Andrea Robbiano, elencando i vantaggi urbani come possibilità, lavoro, comodità, relazioni e crescita personale. «Alla provincia resta una carta sola, e si chiama magia. Capita infatti in provincia, e solo in provincia, di camminare su un sentiero, sentire una musica lontana attraverso i rami, seguirla fino a una cascina appoggiata nel verde dove qualcuno è disposto a offrirti da sedere, da mangiare e da bere. Il guaio è che la magia non accade quasi mai».

L’arrivo a Ovada e il trasferimento a Cascina Rebba

Il viaggio teatrale non si esaurisce con l’arrivo alla stazione di Ovada, previsto per le 12:18, ma prosegue per un’intera giornata di teatro diffuso. Il pubblico verrà accompagnato alla vicina Cascina Rebba, raggiungibile attraverso un breve sentiero nel bosco, dove verrà offerto un rinfresco con specialità locali.

Durante il momento conviviale, gli interpreti del collettivo Naif metteranno in scena i monologhi finali. «Si tratta di un pezzo prettamente teatrale, di uno più vicino alla slam poetry e di un terzo basato sull’improvvisazione con il pubblico che, come avrete capito, interagisce attivamente ed è dunque parte fondamentale dell’intero spettacolo», riprende Robbiano. L’accompagnamento musicale sarà curato dal cantautore Pietro Della Casa e dal chitarrista Natthawikorn Chuakhamhot.

Alle ore 15:00, nel teatrino all’aperto della cascina, andrà in scena “Più su di quaggiù”, uno spettacolo di improvvisazione in cui Robbiano chiederà ai presenti di raccontare i loro sogni recenti per poi metterli in scena, supportato dal pianista Lorenzo Marcenaro. A seguire, per chi lo desidera, sarà possibile partecipare a un’escursione alla scoperta del Santuario della Madonna delle Rocche a Molare.

L’intera esperienza verrà replicata integralmente sabato 26 settembre, mentre un’edizione speciale è prevista domenica 4 ottobre sul convoglio storico attivato per la Sagra della Castagna di Rossiglione.

Gli altri appuntamenti del fine settimana

Il Festival “L’Altro Monferrato”, che ha come filo conduttore la mobilità sostenibile, propone anche altri due eventi di grande richiamo nel corso del weekend:

Venerdì 18 settembre (Campo Ligure): Alle ore 18:30, il Teatro Balena ospiterà “A proposito di Agatha”. Lo scrittore Bruno Morchio, creatore dell’investigatore Bacci Pagano, e il giornalista Michele Brambilla dialogheranno sulla figura di Agatha Christie, madre del romanzo giallo moderno. L’ingresso è libero.

Alle ore 18:30, il Teatro Balena ospiterà “A proposito di Agatha”. Lo scrittore Bruno Morchio, creatore dell’investigatore Bacci Pagano, e il giornalista Michele Brambilla dialogheranno sulla figura di Agatha Christie, madre del romanzo giallo moderno. L’ingresso è libero. Domenica 20 settembre (Masone): Alle ore 6:15 andrà in scena “Facendo l’alba”, un suggestivo concerto di handpan tenuto da Marco Nocentini presso il Forte Geremia, illuminato dalle prime luci del giorno. Per chi desidera raggiungere la fortezza a piedi, è prevista un’escursione notturna guidata con partenza da Masone alle ore 4:15.

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