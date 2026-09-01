Dopo ben ventitré anni di onorato servizio, il Comune di Diano Marina rinnova finalmente il proprio parco mezzi dedicato ai servizi istituzionali. L’Amministrazione ha infatti formalizzato l’acquisto di una nuova autovettura, destinata specificamente all’Ufficio Messi, per sostituire il vecchio veicolo ormai obsoleto e inadeguato allo svolgimento quotidiano delle notifiche sul territorio.

Addio alla storica utilitaria del 2003

Fino ad oggi, i messi comunali della città degli aranci hanno utilizzato per i loro spostamenti lavorativi una Fiat Panda immatricolata nel lontano settembre del 2003. Come evidenziato dagli uffici preposti nella documentazione, il mezzo presentava ormai uno stato di usura tale da comprometterne pesantemente l’affidabilità operativa. Per garantire la continuità, l’efficienza e la sicurezza dei servizi d’istituto, l’Ente ha quindi deciso di procedere con la permuta del vecchio veicolo a favore di un mezzo di ultima generazione.

Il nuovo mezzo in dotazione

Attraverso un recente provvedimento, il Comune ha ufficializzato l’affidamento per la fornitura della nuova vettura. La scelta è ricaduta su un concessionario del circondario, la ditta I.R. Auto di San Bartolomeo al Mare. Questa vicinanza territoriale è stata valutata positivamente dall’Amministrazione per garantire una maggiore celerità nella gestione dei futuri tagliandi e nella risoluzione di eventuali problematiche tecniche.

Al posto della storica vettura del 2003, i dipendenti dell’Ufficio Messi avranno a disposizione:

Una nuova Kia Picanto (modello Urban).

Un abitacolo moderno e funzionale alle esigenze lavorative.

Un veicolo dalla rinnovata affidabilità per supportare al meglio la consegna degli atti e le commissioni istituzionali quotidiane.