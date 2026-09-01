Si terranno giovedì 3 settembre alle ore 11:00, presso il Duomo di Tortona, i funerali di Giovanni Fiorentino, il giovane di 26 anni che ha tragicamente perso la vita nell’incidente stradale avvenuto ieri lungo la statale 211 fra Tortona e Sale. La camera ardente sarà visitabile sempre nella mattinata di giovedì, a partire dalle ore 9:30, presso la Casa Funeraria Franzoia in Corso della Repubblica 2. La famiglia ha espresso la volontà di non ricevere fiori, ma eventuali offerte a sostegno.

Il dolore della famiglia e il ricordo di “Giampi”

La tragedia ha scosso profondamente l’intera comunità locale. Giovanni, da molti conosciuto affettuosamente come “Giampi”, lavorava a Carbonara Scrivia e aveva compiuto 26 anni da poco, essendo nato il 30 giugno del 2000. In passato aveva frequentato l’istituto “Marconi” di Tortona.

Il giovane lascia il papà Antonio, la mamma Patrizia e il fratello Simone. Fino a due anni fa la famiglia risiedeva a Tortona, in via Leonardo da Vinci, per poi trasferirsi nel comune di Alluvioni Cambiò.

La dinamica del tragico schianto

Secondo quanto ricostruito in queste ore, con ogni probabilità Giovanni si stava recando a Tortona partendo da Alluvioni insieme alla mamma e al fratello. La tragedia si è consumata intorno alle ore 7:30 di ieri mattina. Il giovane viaggiava come passeggero a bordo di una Ford Focus, guidata dal fratello di 21 anni, quando la vettura si è scontrata frontalmente in modo molto violento contro un mezzo pesante (un’autocisterna) lungo la strada statale tra Tortona e Sale.

I soccorsi del 118 e i feriti

L’intervento del personale sanitario del 118 è stato immediato, ma purtroppo la prolungata permanenza sul luogo del sinistro e i disperati tentativi di soccorso non sono bastati a salvare la vita del ventiseienne.

Nello schianto sono rimaste coinvolte e ferite altre tre persone:

Il fratello di 21 anni alla guida dell’auto, trasportato all’ospedale di Tortona in codice rosso, con ferite molto gravi e in prognosi riservata.

Un uomo di 61 anni, l’autista del camion, anch’egli trasportato all’ospedale “Santi Antonio e Margherita” di Tortona in codice rosso, con ferite molto gravi e in prognosi riservata.

Ferita anche la mamma Patrizia di 52 anni, soccorsa in codice verde, che ha probabilmente avuto un malore a causa dell’accaduto, oltre ferite e contusioni varie.

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