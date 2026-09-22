Venerdì 25 settembre 2026, dalle ore 8:00 alle ore 15:30, diverse aree della città di Alessandria saranno interessate da una temporanea interruzione dell’erogazione di energia elettrica. Lo stop è stato disposto dalla società e-distribuzione per consentire in sicurezza l’esecuzione di necessari lavori di manutenzione sugli impianti locali.
Le vie e i numeri civici coinvolti
L’intervento dei tecnici comporterà l’assenza di corrente in alcune specifiche zone del tessuto urbano. Di seguito l’elenco dettagliato delle vie e dei relativi numeri civici interessati dal distacco dell’alimentazione:
- Via Machiavelli: civici dal 19 al 21, dal 25 al 27, dal 24 al 26, dal 30 al 32, dal 44 al 48, 38A, 38B, utenze senza numero civico (s.n.) e area cantiere.
- Corso Cento Cannoni: civici dal 34 al 36, dal 40 al 46 e utenze senza numero civico.
- Via XXIV Maggio: civici dal 35 al 47, il civico 51 e dal 48 al 56.
- Via Faà di Bruno: civici dal 95 al 107 e dal 92 al 94.
Avvertenze per l’utenza
L’ente precisa che la programmata interruzione dell’energia elettrica andrà a interessare esclusivamente i clienti alimentati in bassa tensione. Si raccomanda ai residenti e alle attività commerciali situate nelle vie segnalate di organizzarsi preventivamente in vista del temporaneo disservizio della rete.