Sabato 26 e domenica 27 settembre 2026 il Museo Civico di Casale Monferrato aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), la prestigiosa manifestazione culturale promossa dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea, coordinata in Italia dal Ministero della Cultura. Durante l’intero fine settimana sarà possibile accedere alle collezioni civiche, alla Gipsoteca Bistolfi e alla Sala Vidua con speciali agevolazioni d’ingresso.

Il dialogo tra pittura e fotografia: la visita tematica

Domenica 27 settembre, alle ore 15:30, si terrà un percorso guidato tematico curato da Chiara Varese, incentrato sul profondo rapporto di amicizia e di reciproco scambio artistico tra il celebre pittore divisionista Angelo Morbelli e il fotografo casalese Francesco Negri. L’iniziativa analizzerà il confronto tra le rispettive ricerche tecniche a cavallo tra Ottocento e Novecento, offrendo inoltre uno spaccato sulla figura del figlio del maestro, Alfredo Morbelli, e sul contesto figurativo del territorio. La partecipazione all’approfondimento è gratuita per i possessori dell’Abbonamento Musei.

Sempre nella mattinata di domenica 27 settembre, dalle ore 10:00 alle 12:00, il pubblico potrà visitare liberamente e gratuitamente lo studio di Angelo Morbelli situato nella frazione Colma di Rosignano Monferrato.

I capolavori in comodato e le prossime date

La valorizzazione dell’opera di Morbelli si inserisce nel quadro del recente rinnovo dell’accordo di comodato con cui il ramo monferrino della famiglia dell’artista concede al Museo, dal 1995, un nucleo di quattordici dipinti collocati nella Sala dell’Ottocento della Pinacoteca. Contestualmente è stato rinnovato anche il comodato per l’opera Studio di testa di Giuseppe Pellizza da Volpedo, appartenente a una collezione privata, permettendo così di mantenere integro un patrimonio di straordinaria rilevanza storica e artistica.

Gli appuntamenti dedicati alle visite tematiche su Morbelli e all’apertura di Villa Maria proseguiranno anche nelle date di sabato 17 e sabato 31 ottobre.

Informazioni e contatti utili

Per maggiori dettagli sulle aperture e sulle prenotazioni delle attività è possibile fare riferimento ai seguenti recapiti:

Orari di apertura consueti del Museo Civico: dalle 10:30 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:30

Recapito per informazioni sull’apertura dello studio a Rosignano Monferrato: telefono 377 169 3394

Segreteria Museo Civico di Casale Monferrato: numeri telefonici 0142 444249 e 0142 444309, oppure via email all’indirizzo museo@comune.casale-monferrato.al.it