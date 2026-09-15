È stata una serata all’insegna della memoria e della grande partecipazione cittadina quella svoltasi al Palazzo Municipale di Tortona. Un numeroso pubblico ha infatti preso parte all’iniziativa dedicata al ricordo del 38° Reggimento Fanteria “Ravenna” e al profondo legame storico che lo unisce all’ex Caserma Passalacqua.

Un viaggio tra storia e rievocazione

La manifestazione, promossa dalla Sezione UNIRR Stradella-Oltrepò con il patrocinio del Comune di Tortona, ha saputo unire in modo suggestivo narrazione, testimonianze dirette e rievocazione. L’evento ha offerto l’occasione per riscoprire una pagina cruciale della storia militare italiana e del territorio, prendendo ufficialmente il via con un momento solenne: la deposizione di una corona d’alloro presso il monumento ai Caduti sul Castello.

Le visite, la presentazione del libro e gli interventi

Nel corso del pomeriggio, i partecipanti hanno potuto prendere parte a una visita agli spazi dell’ex caserma Passalacqua. Successivamente, l’attenzione si è spostata sulla presentazione della seconda edizione del volume storico “Dalla steppa russa ai campi di prigionia tedeschi – Odissea di un fante del 38° Reggimento Fanteria Ravenna”.

All’incontro, moderato da Carlo Lupi (presidente di UNIRR Stradella-Oltrepò), hanno portato il loro contributo diversi relatori:

Federico Chiodi , Sindaco di Tortona.

, Sindaco di Tortona. Daniele Calore , Vicesindaco della città.

, Vicesindaco della città. L’Onorevole Paola Chiesa .

. Daniela Brandolini , figlia del reduce Mario Brandolini.

, figlia del reduce Mario Brandolini. Manuele Carlo Riccardi , autore del volume.

, autore del volume. Corrado D’Andrea, dirigente del Settore Servizi alla Persona e alla Comunità, che ha curato un approfondimento specifico sulle vicende dell’8 settembre 1943 avvenute proprio presso la Caserma tortonese.

La targa commemorativa e l’atmosfera d’epoca

La giornata è stata arricchita da ulteriori momenti di forte valore simbolico, a partire dalla proiezione di un cortometraggio commemorativo realizzato da Italica Virtus. A seguire, si è tenuto l’atteso momento dello scoprimento della targa commemorativa dedicata al 38° Reggimento Ravenna, posizionata nell’atrio al primo piano del Palazzo Municipale, nelle adiacenze della sala del Consiglio Comunale.

A rendere ancora più immersivo e tangibile il racconto delle vicende storiche è stata infine la presenza dei rievocatori dell’associazione Italica Virtus, che hanno presenziato in uniforme storica accompagnati da mezzi d’epoca e preziose memorabilia militari.