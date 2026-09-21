A pochi giorni dalla fortunata inaugurazione che ha visto l’apertura ufficiale della nuova struttura per l’infanzia, l’Amministrazione comunale di Diano Marina continua a investire sulla cura e sulla qualità dei servizi per i più piccoli. L’Ente ha infatti avviato le procedure per l’acquisizione di nuovi complementi d’arredo e di specifiche attrezzature di base, destinate a completare e valorizzare ulteriormente gli spazi del nuovo asilo nido di via Rossini.

Nuove dotazioni per la cucina e gli spazi d’accoglienza

Il piano di completamento della struttura punta a rendere pienamente operativo ed efficiente ogni angolo del plesso scolastico. Nello specifico, le nuove risorse e i complementi d’arredo acquistati serviranno a:

Dotare la cucina di nuova attivazione delle attrezzature di base necessarie per la sua completa e ottimale funzionalità.

Arredare i locali dedicati ai colloqui e agli incontri con l’utenza e le famiglie con piccolo mobilio dedicato.

Inserire oggettistica e complementi mirati per l’infanzia all’interno degli spazi educativi.

Con questo ulteriore e mirato intervento, l’Amministrazione conferma la massima attenzione verso la struttura inaugurata, garantendo che ogni servizio, dalla refezione all’accoglienza dei genitori, risponda a standard di eccellenza fin dai primi giorni di attività.