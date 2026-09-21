Proseguono i passaggi tecnici e amministrativi legati al progetto di ampliamento del Cimitero monumentale di Diano Marina. L’Amministrazione comunale ha infatti disposto l’esecuzione di specifiche prove di laboratorio e indagini strutturali sui loculi prefabbricati già presenti all’interno dell’area cimiteriale.

Le verifiche tecniche per l’ampliamento

Il piano di ampliamento del cimitero richiede un’attenta analisi preliminare delle strutture esistenti. All’interno dell’area di pertinenza si trovano infatti elementi prefabbricati destinati ai loculi, dei quali è necessario conoscere con precisione lo stato di conservazione e le caratteristiche strutturali prima di procedere al loro impiego nell’ambito del nuovo progetto.

Affidamento dell’incarico e indagini sui materiali

Per effettuare le verifiche necessarie, l’ufficio tecnico competente ha formalizzato l’affidamento a un laboratorio specializzato e certificato:

L’intervento è stato affidato alla società S.R.T. S.r.l. (Studi e Ricerche sul Territorio) con sede a Ceva.

I tecnici si occuperanno di eseguire tutte le prove sui materiali previste dal progetto.

Al termine delle verifiche, la società provvederà a redigere e consegnare i relativi certificati e rapporti tecnici.

L’operazione rientra nel più ampio percorso di programmazione e controllo delle opere pubbliche promosso dall’ente, mirato a garantire la massima sicurezza e qualità nell’esecuzione dei futuri lavori di ampliamento.