Giovedì 10 settembre 2026, alle ore 18:30, il Centro Comunale di Cultura di Valenza ospiterà l’inaugurazione dell’anteprima di “Sovvescio”, un nuovo e innovativo festival ideato per ricostruire i legami all’interno della comunità locale. L’esposizione, aperta al pubblico fino al 21 settembre, farà da vetrina a “Featuring”, un progetto artistico collaborativo e immersivo firmato da Antonio DeLuca che getterà le basi per la manifestazione completa in programma per il mese di ottobre.

“Sovvescio”: fertilizzare il tessuto umano

Il nome del festival trae ispirazione diretta dall’omonima e tradizionale pratica agricola che nutre e arricchisce il terreno interrando le colture. Con la stessa vocazione, la rassegna culturale valenzana si pone un obiettivo chiaro: “rigirare” le attuali abitudini sociali e digitali per fertilizzare il tessuto umano. L’intento della manifestazione è generare una nuova rete di contatti e ricostruire una vera e propria comunità fisica, riportando le persone alle origini autentiche della condivisione.

Il progetto affonda le sue radici in un’idea di Fabio Felli, che ha deciso di aprire le porte di Cascina Nuova insieme alla sua famiglia. L’iniziativa si è poi sviluppata e concretizzata grazie al fondamentale contributo di Camilla Colombo, Francesco Colombo, Nicolas Cossa, Antonio DeLuca e Virginia Porciello.

L’arte di “Featuring” tra passato rurale e presente

Il cuore pulsante di questa edizione sarà il progetto “Featuring”, che vedrà la partecipazione di diversi artisti di spicco nel panorama creativo, tra cui Studio Nucleo e il noto pioniere dell’arte urbana astratta “108”.

L’iniziativa, attualmente in fase di realizzazione, prenderà vita all’interno di una cornice densa di memoria e dal forte valore simbolico: una casa ormai disabitata, un tempo dimora del contadino, situata nella cascina destinata a ospitare l’intero festival. Questo spazio si trasformerà così in un vero e proprio ponte, capace di unire l’antico passato rurale con le nuove forme di espressione artistica contemporanea.

Orari della mostra e contatti utili

Per svelare in anteprima i dettagli di “Featuring” e presentare il programma completo del festival autunnale, gli organizzatori hanno allestito questa mostra di presentazione capace di unire intrattenimento e divulgazione culturale. L’esposizione presso il Centro Comunale di Cultura sarà visitabile secondo i seguenti orari:

Lunedì, martedì e giovedì: dalle ore 9:00 alle 12:30 e, nel pomeriggio, dalle 15:00 alle 18:00.

dalle ore 9:00 alle 12:30 e, nel pomeriggio, dalle 15:00 alle 18:00. Mercoledì: orario continuato dalle ore 9:00 alle 14:00.

orario continuato dalle ore 9:00 alle 14:00. Venerdì: aperto solo al mattino dalle ore 9:00 alle 12:30.

aperto solo al mattino dalle ore 9:00 alle 12:30. Sabato: aperto solo al mattino dalle ore 9:00 alle 12:00.

Per ottenere ulteriori informazioni sull’evento è possibile scrivere all’indirizzo e-mail biblioteca@comune.valenza.al.it oppure contattare telefonicamente il numero 0131.949286.