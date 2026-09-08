Il Comune di Ventimiglia ha attivato un nuovo portale online dedicato ai cittadini che necessitano di gestire e regolarizzare le proprie posizioni tributarie arretrate, già passate alla fase di riscossione coattiva. L’iniziativa permette ai contribuenti di saldare i propri debiti fiscali versando esclusivamente la quota del tributo originale, beneficiando così dell’annullamento totale delle sanzioni e degli interessi di mora maturati nel tempo.

Quali tributi si possono sanare

La misura varata dall’Amministrazione comunale si applica a diverse vecchie posizioni tributarie. Nello specifico, i cittadini potranno accedere al portale per definire le pendenze relative a:

TARI

TASI

ICI

TARSU

Il periodo di riferimento per i mancati pagamenti deve essere compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2024.

Le modalità di versamento

Il sistema offre ai cittadini che hanno ricevuto un atto di riscossione coattiva la possibilità di consultare in modo trasparente la propria posizione e procedere alla regolarizzazione. A seconda dell’entità del debito, sono previste differenti modalità per saldare il conto (sempre al netto di sanzioni e interessi):

Per le posizioni debitorie di minore entità è previsto il saldo in un’unica rata da effettuare entro il 31 dicembre 2026.

Per i debiti più elevati è invece possibile accedere a un piano di rateizzazione mensile, strutturato secondo un numero massimo di rate e una soglia minima di versamento prestabiliti dal regolamento.

(Come richiesto dalle direttive, gli importi economici esatti non sono stati inseriti).

Scadenze e modalità di accesso

L’attivazione del portale rappresenta un passo importante verso una digitalizzazione dei servizi più accessibile e trasparente. Il Comune invita i cittadini interessati a non attendere l’ultimo momento per avviare le pratiche: il termine ultimo per aderire all’agevolazione è infatti fissato al 30 settembre 2026.

Il servizio telematico è già accessibile attraverso il sito istituzionale del Comune di Ventimiglia, oppure collegandosi direttamente a questo indirizzo: https://linkmatepr-soritweb3.servizienti.it/ventimiglia